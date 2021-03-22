Школьного охранника задержали из-за найденной на детской площадке гранаты

Взрывное устройство нашли на территории одной из столичных школ Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Накануне вечером в полицию поступило сообщение об обнаружении взрывного устройства на улице Ставропольская, на территории московской школы. На место срочно прибыла оперативная группа, которая нашла на детской площадке школы №2121 предмет схожий с гранатой РГД-5. Оперативники оцепили периметр и изъяли опасное устройство для экспертизы. В считанные часы следователи установили причастного к появлению гранаты человека - им оказался 30-летний охранник школы Сергей П.

«В отдел полиции был доставлен задержанный в здании школы охранник, 30-летний Сергей П. Оперативники полагают, что мужчина может быть связан с происшествием и появлением взрывного устройства на детской площадке школы. В настоящий момент с ним работают следователи» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах

К счастью, гранату успели обнаружить раньше, чем в школу пришли дети. Такой смертельный сюрприз на детской площадке в школе мог привести к трагедии. Сейчас следователи работают с задержанным охранником и выясняют все обстоятельства происшествия. Оперативникам предстоит выяснить происхождение взрывного устройства, а также мотивы подтолкнувшие доморощенного «сапера» на такой поступок.