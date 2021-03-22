Юго-Восточная хорда в Москве: Выезды на МКАД, сотня километров дорог и тоннели под «железкой»

Трасса ускорит поездки по городу для жителей 22 столичных районов. Фото: stroi.mos.ru

Пробки на дорогах Москвы разруливают всеми возможными способами, в том числе и с помощью дополнительных магистралей. Для этого в городе создается новое транспортное кольцо из четырех хорд. Сюда входят Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада и Юго-Восточная хорда. Их общая длина - почти 350 километров. У каждой появятся выходы на МКАД.

«Северо-Западная построена, Южная рокада и Северо-Восточная хорда построены на две трети, - сказал сегодня, 22 марта, мэр столицы Сергей Собянин во время осмотра строящегося участка Юго-Восточной хорды от Павелецкого направления Московской железной дороги до МКАД. - И вот одна из последних таких гигантских строек - это Юго-Восточная хорда. Она берет начало от Варшавского шоссе и заканчивается на шоссе Энтузиастов, примыкая к Третьему Транспортному кольцу, пересекает целый ряд городских магистралей. Новый маршрут улучшит транспортное сообщение 22 районов Москвы, в которых проживают больше 2 миллионов человек. Работы развернуты на всех 10 участках. Общая готовность - порядка 35 - 37 процентов».

ЧТО СТРОЯТ

Трасса на отрезке Юго-Восточной хорды (ЮВХ) от Павелецкого направления МЖД до МКАД будет шестиполосной. Ее длина - 4,5 километра.

Дорога стартует в тоннеле под путями Павелецкого направления МЖД. Затем пройдет вдоль путей Московских центральных диаметров (МЦД-2) и выйдет на МКАД в районе 32-го километра.

По проекту на этом маршруте построят:

- съезды на улицы Дорожная, Подольских Курсанов и Проектируемый проезд №5453;

- тоннель под путями Павелецкого направления МЖД;

- эстакаду основного хода длиной 1,2 километра через пути МЦД-2 в районе станции Покровское со съездами на Дорожную улицу;

- эстакаду длиной 301 метр в районе станции «Красный Строитель».

Помимо этого, реконструируют Ступинский проезд. Всего проложат и обновят 11,2 километра дорог.

Для защиты Покровского парка вдоль трассы поставят экраны длиной 844 метра.

В ЧЕМ ПОЛЬЗА

Открытие участка ЮВХ от Павелецкого направления МЖД до МКАД:

- ускорит поездки водителей в районах Бирюлево Западное, Бирюлево Восточное, Чертаново Центральное, Чертаново Южное;

- разгрузит южную часть МКАД, Варшавское шоссе, а также улицы Дорожная, Липецкая и Подольских Курсантов.

КОГДА ОТКРОЮТ

Участок ЮВХ от Павелецкого направления МЖД до МКАД планируют построить в 2023 году.

К 2024 году хордовое кольцо запустят полностью.

ЦИФРЫ

Длина основного маршрута Юго-Восточной хорды - порядка 28 километров.

Всего с учетом съездов и реконструкции соседних улиц здесь построят:

- 100 километров дорог;

- 55 искусственных сооружений (мостов, эстакад, путепроводов и т. д.) длиной 22 километра;

- 11 пешеходных переходов.