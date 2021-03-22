Снегопад в Москве 22 марта 2021: столица прощается с зимой

Синоптики советуют «насмотреться» на белоснежный вид за окном, хотя понятно, что многие уже устали от затяжной зимы

На календаре уже 22 марта 2021 года, а за окном жители Москвы видят очередные снежинки. «КП» выяснила, что этот снегопад может стать последним. Синоптики обещают, что в последующие дни наступит настоящая весна.

- Как и прогнозировалось, сегодня пришел холодный атмосферный фронт, который принес осадки в виде снега. Часть снега выпадет сейчас, возможен прирост до 1 см, а еще одна порция снега будет ночью, а дальше будет ослабевать. Уже 23 марта будет без существенных осадков, а в последующие дни - никаких осадков, - рассказала Татьяна Позднякова, главный специалист Метеобюро Москвы.

Синоптики советуют «насмотреться» на белоснежный вид за окном, хотя понятно, что многие уже устали от затяжной зимы – почти весь март холодный.

- Не исключено, что это будет последний снегопад марта. Природа, конечно, непредсказуемая, и снег может выпасть даже в апреле-мае – такое случается, - говорит Татьяна Позднякова.

Выпавший снег пока еще не осложнил обстановку в городе. Пробки в столице 4 балла, но к вечеру ожидаются около 7-8 баллов.

- Основные затруднения на МКАД 29-й км, 100-й км, на Проспекте Мира перед Северянинским путепроводом в сторону области, - рассказали в Департаменте транспорта Москвы.

В столичных аэропортах не наблюдается существенных задержек рейсов, согласно сервису «Яндекс. Расписание» во Внуково - 5 рейсов задержано, Домодедово – 6 рейсов задержано, 3 отменено, в Шереметьево – 2 рейса задержано.

Еще 22 и 23 марта температура ночью будет отрицательной – около -4 градусов. Начиная с 24 марта начнется рост температуры и в дневное, и в ночное время. К концу недели даже ночью в Москве будет +1… +2 градуса, а днем около +5… +8 градусов.

Когда наступит настоящая весна?

Нынешняя неделя является перестройкой атмосферных процессов на «весенние рельсы». До среды столбики термометров будут колебаться около нулевой отметки, а после повышаться вплоть до +5… +10 градусов.

- Метеорологическая весна, по нашим прогнозам, наступит 25 марта, что по старому климатическому стилю на два дня раньше положенного, а вот по новому климату, пересчитанному за последние 30 лет – с опозданием на четыре дня.