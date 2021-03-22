Власти Москвы потратят 132 млн рублей на создание системы анализа о жителях города

Столичный Департамент информационных технологий планирует модернизировать систему анализа информации о москвичах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Столичный Департамент информационных технологий планирует модернизировать систему анализа информации о москвичах (с обезличенными данными горожан), к которой могут подключаться внешние пользователи. Как значится на сайте Госзакупок (Единая информационная система в сфере закупок) на этот проект потратят 132 100 000 рублей. Был объявлен конкурс на оказание «услуги по проектированию и разработке информационных технологий для прикладных задач и тестированию программного обеспечения».

Фактически Департамент информационных технологий Москвы планирует модернизировать систему аналитики о жителях города.

- Выполнение работ по развитию информационной системы управления данными в распределенной вычислительной среде в части управления процессами аналитической обработки, извлечения и визуализации данных, - значится в документе.

Это будет интерактивная система с обезличенной информацией о москвичах, собранные данные будут обменивать с «внешними потребителями». Какие данные будут анализировать? Наличие недвижимости, автотранспорта, счета за коммунальные услуги и другие.

Проект не новый, он существует с 2016 года. Например, в 2018 году система использовалась для выявления нелегальной аренды квартир, когда собственник сдает жилье, получает деньги, а налоги не платит. Сейчас власти планируют «доработать информационную систему управления данными в распределенной вычислительной среде».

В рамках тестового проекта собранные данные будут использоваться только госведомствами, но не исключено, что в будущем их смогут использовать и частные компании. Однако это только аналитическая информация, без персонализированных данных москвичей, поэтому никто не будет отдавать третьим лицам личные данные горожан и информацию об их имуществе. Обновленный проект планируют реализовать до 31 августа 2022 года.