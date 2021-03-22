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Происшествия22 марта 2021 19:30

Взрыв газа в Балашихе 22 марта 2021: спасатели разбирают завалы

Трехэтажный дом частично разрушился при взрыве газа в Балашихе 22 марта 2021
Анастасия ВАРДАНЯНАнастасия ВАРДАНЯН
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На месте ЧП ведется разбор завалов.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В седьмом часу вечера понедельника, 22 марта, в службу спасания поступило сообщение о взрыве в одном из частных домов в Балашихинском районе Московской области. Спасатели прибыли к месту ЧП, в деревню Полтево, за считанные минуты.

- В частном трехэтажном жилом доме в результате хлопка газовоздушной смеси произошло обрушение. Сейчас на месте ЧП ведется разбор завалов, - сообщили kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Московской области.

Известно, что в коттедже обрушилось перекрытие между первым и вторым этажами. Пока не ясно, были ли внутри здания люди.

- Информация о погибших и пострадавших уточняется, - добавили в подмосковном МЧС.

Хлопок газа не привел к возгоранию дома. Сам коттедж отапливался с помощью бытового газа. Скорее всего, именно неисправность газового оборудования и стала причиной происшествия.

ЧППроисшествия: ЧП