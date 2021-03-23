Назван самый быстрый интернет-провайдер Москвы

В столичном регионе, скорость в Сети быстрее на 30%, чем в других городах страны Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily, которое изучает IT рынок России, измерило среднюю скорость широкополосного доступа (ШПД) в интернет в Москве. Его еще называют домашним интернетом. Оказалось, что в столичном регионе, скорость в Сети быстрее на 30%, чем в других городах страны. Это данные на март 2021 года.

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Чтобы провести тесты, использовали приложение Megabitus. В нем тысячи пользователей делились своими скоростями у провайдеров. Самый быстрый интернет в Москве у МТС (МГТС). Если средняя цифра по столице равна 73 Мбит/сек, то у лидера рейтинга она составляет 117 Мбит/сек в среднем

«Комсомолка» решила посчитать, сколько времени уходит на загрузку мультимедиа у абонентов МТС, при текущей рекордной скорости.

Обычный текстовый файл или книга <1 секунды.

Фотография «ВКонтакте» или на Facebook <1 секунды.

Песня во время проигрывания на стриминговом сервисе 1 секунда.

20-минутное видео с YouTube в формате FullHD (1080p) 10 секунд (полная загрузка).

Редакторы от Adobe (вроде Photoshop) около 1 минуты.

Современная экшн-игра, скачанная с магазина Steam около 15-20 минут.

Что до онлайн игр, то современные хиты вроде PUBG, Dota 2, WoT, Overwatch и прочих экшенов при скорости как у МТС работают без перебоев. Как говорят геймеры, не лагают.

Подчеркнем, что это средняя скорость. Своим абонентам оператор предлагает тарифы со скоростью до 1000 Мбит/сек с оборудованием, которое включено в стоимость тарифов.

С таким интернетом можно без проблем нагружать канал связи сразу несколькими устройствами. Например, играть на компьютере или приставке, смотреть через смарт-ТВ сериалы, подключить умный дом, несколько смартфонов и планшетов.

В КАЖДОЙ ТРЕТЬЕЙ КВАРТИРЕ МОСКВЫ

Скорость интернета, конечно, важна. В популярности провайдера она играет не последнюю роль. Но есть и другие маркеры, по которым стоит судить о качестве услуги.

Самым популярным провайдером в Москве по итогам 2020 года остается МТС. Каждая третья квартира в столице (38% рынка), в которую проведен домашний интернет, пользуется услугами этого оператора. Об этом говорится в исследовании «ТМТ Консалтинг».