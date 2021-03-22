"Кровавую няню" Бобокулову, которая отрезала голову девочке-инвалиду, депортируют домой в Узбекистан

Гюльчехре еще в молодости был поставлен диагноз «шизофрения», но в Москве она его скрывала

Гюльчехра Бобокулова, получившая прозвище «кровавая няня», будет депортирована из России на родину в Узбекистан. Напомним, в 2016 году женщина, несколько лет ухаживавшая за девочкой-инвалидом в московской семье, убила свою питомицу, отрезав ей голову. Затем она подожгла квартиру и бродила у станции метро Октябрьское поле с головой своей 4-летней Вали (имя изменено, - Авт.).

Позже стало известно, что в Узбекистане Гюльчехре еще в молодости был поставлен диагноз «шизофрения», но в Москве она его скрывала. В какой-то момент женщина увлеклась исламскими радикальными идеями, посещала в соцсетях тематические странички - на допросах она утверждала, что некие голоса приказывали ей убить девочку.

Судебно-психиатрическая экспертиза признала Бобокулова невменяемой. По решению суда она в том же 2016 году была отправлена на принудительное лечение. По информации «Комсомольской Правды», Гюльчехра сейчас содержится в одном из спецучреждений в Казани, она находится под охраной и получает медикаментозное лечение.

«РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО В 2017 ГОДУ»

Однако как стало известно журналистам, Гюльчехру Бобокулову собираются депортировать домой в Узбекистан.

«Принято решение о нежелательности пребывания (проживания) в Российской Федерации. После окончания лечения Бобокулова подлежит депортации за пределы России», - сообщили в пресс-службе МВД России изданию Daily Storm.

Как сообщается, это решение было принято еще в 2017 году.

Напомним, по действующим правилам каждые 6 месяцев специалисты-психиатры проводят обследование всех пациентов, находящихся на принудительном лечении. Дальше алгоритм такой:

- Если комиссия признает, что человек стал стабилен и симптомов душевных заболеваний у него больше нет, суд может принять решение о его возвращении на свободу.

- В таком случае, «излечившийся» обязан регулярно посещать участкового психиатра и пить прописанные им препараты.

Очевидно, что в ответе МВД по Бобокуловой речь идет как раз о том, что если женщину в России признают излечившейся, ее вернут в родную республику.

КАК ВСЕ БУДЕТ?

Возможное развитие событий по «кровавой няне» для kp.ru прокомментировал врач-психотерапевт высшей категории Александр Федорович:

- Для граждан другого государства это логично - если принудительное лечение завершено, его нужно депортировать. Зачем ее держать в России? Вероятно, даже спустя четыре года лечения состояние Бобокуловой продолжает оставаться не стабильным.

- И если ее когда-нибудь депортируют в Узбекистан, мы не можем быть уверенными, что за ней будут следить психиатры?

- К сожалению, не можем.

«ГОВОРИЛА, ЧТО СОПРОТИВЛЯЛАСЬ: «НЕТ, НЕТ, Я НЕ ХОЧУ»

Кстати, кинопродюсер Людмила Вебер в интервью «КП» рассказывала, что в СИЗО оказалась сокамерницей Бобокуловой. (Вебер обвиняли в заказе на убийство своего бизнес-партнера, но в итоге оправдали, - Авт.).

- Она производила, конечно, впечатление нездорового человека, - рассказывала Людмила. - Хотя у нее была связная речь. Она историю своей жизни рассказывала. Почему она убила ребенка - она объясняла, что ей «Аллах велел это сделать». (Психиатрам женщина говорила, что этот голос звучал у нее в голове, - Авт.) Говорила, что долго сопротивлялась этому: «Нет, нет, я не хочу». Долго думала.

- Она жалела о том, что сделала?

- Говорила, что жалеет, что очень любила этого ребенка.

- Страшно было находиться с таким человеком в одной камере? Засыпать на соседней с ней койке?

- Конечно. Но буквально через несколько дней меня перевели в «женское» СИЗО Печатники.

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