В Москве сделать прививку от коронавируса можно будет в ТЦ «Ереван-Плаза» и «Щука»

Прививочный пункт в торговом центре "Калейдоскоп", где развернут мобильный центр вакцинации от COVID-19. Фото: Андрей АБРАМОВ

В столице с 24 марта пункты вакцинации от коронавируса начнут работать еще в двух торговых центрах – «Ереван-Плаза» и «Щука». Прививку здесь можно будет сделать бесплатно и без предварительной записи, ежедневно с 10.00 до 21.00, при себе нужно иметь паспорт и полис ОМС (при наличии).

- В местах работы выездных бригад обеспечено соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований, вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр врачом, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины, - рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Вакцинация в торговых центрах «Ереван-Плаза» (улица Большая Тульская, 13) и «Щука» (Щукинская улица, 42) занимает около 40 минут. Всего 10-15 минут требуется на медицинский осмотр и саму прививку, а последующие 30 минут - поствакцинальный осмотр.

Прививка от COVID-19 делается в два этапа. После первой дозы препарата нужно снова прийти в тот же пункт вакцинации и получить второй компонент. Это нужно сделать через 21 день.

Мобильные пункты вакцинации продолжают работу и в других торговых центрах. Один из самых популярных – в ГУМе (Красная площадь, 3) и в Депо (Лесная, 20, строение 3).

- В связи с большим спросом и желанием жителей были внесены изменения в график работы сразу нескольких мобильных пунктов вакцинации – они продлят свою работу, - рассказали в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

Так, с 24 марта возобновят свою работу выездные бригады вакцинации в торговых центрах «Европейский» (Площадь Киевского Вокзала, 2) и «Гагаринский» (улица Вавилова, 3). В ТЦ «Рио» Ленинский (Ленинский проспект, 109) вакцинация первым компонентом продлена до 27 марта.

Где еще можно сделать прививку?

- в городских поликлиниках (100 пунктов), они работают ежедневно с 8.00 до 20.00,

- в частных медицинских клиниках (81 учреждение).

Адреса пунктов вакцинации можно найти по ссылке.

Сделать прививку от COVID-19 можно, если:

- ваш возраст от 18,

- у вас нет обострения хронического заболевания,

- вы не участвовали в клинических исследованиях вакцины,

- не болели ОРВИ в течение двух недель до прививки и не болеете в момент вакцинации,

- в последние 30 дней вы не делали прививок,

- вы не беременны и не кормите грудью (для женщин).