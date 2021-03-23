Анонимы пригрозили взрывами в магазинах «Ашан»

Сообщение оказалось фейком Фото: Shutterstock

Вечером 22 марта неизвестные сообщили, что в помещениях московских магазинов «Ашан» находятся взрывные устройства. Информация поступила на электронную почту одного из силовых ведомств.

— В послании было сказано, что бомбы находятся во всех магазинах сети в Москве. Помещения обследовали, сотрудников и посетителей эвакуировали. Сообщение не подтвердилось. Ведется доследственная проверка, — сообщил kp.ru источник в правоохранительных органах.

За ложное сообщение об акте терроризма из хулиганских побуждений предусмотрена уголовная ответственность. По статье грозит крупных штраф или до трех лет ограничения свободы. Последние несколько лет в Москве регулярно появляются сообщения о «минировании» крупных ТРК, школ, судов и других городских объектов. Злоумышленники используют интернет-телефонию или фейковые аккаунты почты, чтобы силовикам было сложнее установить их местоположение.