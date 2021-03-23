Женщина случайно сдала полиции тайную комнату с нарколабораторией своего умершего сына

Мать погибшего и предположить не могла, чем промышлял ее сын. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Несколько дней 55-летняя москвичка Светлана П. не могла дозвониться до своего сына Ивана. Женщина сильно запереживала и решила его навестить. Дверь никто не открыл, пришлось отворять запасным ключом. Попав внутрь Светлана Петровна сразу поняла - случилась беда: в квартире стояла полная тишина и ужасный трупный запах. В одной из комнат женщина нашла тело сына. Убитая горем она сразу позвонила в полицию и скорую помощь и даже не заметила, что одна из комнат квартиры наглухо заперта.

Вскоре в квартиру прибыли полицейские и врачи скорой помощи. Оперативники стали осматривать место происшествия, восстанавливая картину случившегося с Иваном и наткнулись на запертую дверь в одну из комнат. Светлана Петровна не знала, что хранится за дверью и как ее открыть. Ключей, подходящих к замку не нашлось - пришлось взламывать. За дверью всех ждал неожиданный сюрприз - настоящая, полностью оборудованная нарко-теплица.

«При обследовании квартиры, где скоропостижно скончался 36-летний Иван П. полицейские обнаружили запертую комнату. Вскрыв дверь оперативники нашли полностью оборудованную под выращивание запрещенных растений теплицу, с ящиками-инкубаторами и специальными тепловыми лампами.» - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Мать погибшего и предположить не могла, чем промышлял ее сын. Так бы никто и не узнал о тайной нарко-теплице, если бы не скоропостижная смерть хозяина квартиры. Врачи констатировавшие смерть мужчины диагностировали, что Иван скончался от острой сердечно-сосудистой недостаточности и пролежал в квартире около 5 суток. Никаких следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Оперативники изъяли содержимое тайной нарко-теплицы и направили все на экспертизу. Полицейским предстоит выяснить, работал ли садовод-любитель один или же выращивал запрещенные растения для кого-то.