Реконструкция Люберецких очистных сооружений в столице: Ловушки для неприятных запахов, ультрафиолет и «умные» бактерии

На Люберецких очистных сооружениях завершился первый из пяти этапов реконструкции. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Масштабная реконструкция Люберецких очистных сооружений (ЛОС) началась в столице в прошлом году. Хотя модернизацию проводят здесь уже более десяти лет. За это время запустили блок ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды, обновили цеха и частично избавились от неприятных запахов. Теперь на ЛОС завершился первый из пяти этапов реконструкции.

«Люберецкие очистные сооружения принимают половину стоков Москвы и являются одним из крупнейших в Европе, - сказал сегодня, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. - Последние годы много внимания уделяли реконструкции, ремонту, но тем не менее приняли решение о комплексной реконструкции всех очистных сооружений и внедрении самых современных технологий. К этой работе приступили год назад. Сегодня уже готова первая очередь. Вторая очередь, самая большая, выполнена на 60 процентов. Построены механические очистные сооружения и уже приступили к активному строительству. В 2021 - 2023 годах вся реконструкция очистных сооружений должна быть завершена».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) находятся в районе Некрасовка на площади 173 гектара. Сюда поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды из северо-западного, северного, северо-восточного и восточного секторов Москвы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Люберец.

Песколовки на Люберецких очистных сооружениях в районе Некрасовка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Через ЛОС можно пропустить 3 миллиона кубометров сточных вод в сутки. Но благодаря водосберегающим технологиям за последние десять лет эта цифра снизилась на 40 процентов – до 1,5 - 1,8 миллиона кубометров в сутки.

Во время первого этапа реконструкции построили:

- здание механической очистки стока с дополнительными блоками «тонких» решеток. Благодаря этому можно тщательнее отделять сточные воды от мусора;

- новые приемные камеры блоков 1 и 2;

- новые подводящие канализационные каналы;

- узел обеззараживания и обезвоживания мусора, задерживаемого защитными решётками;

- 12 новых песколовок для отделения мелкодисперсных примесей;

- 13 дополнительных газоочистных установок для борьбы с неприятными запахами.

НОУ-ХАУ

После реконструкции на ЛОС запустят множество инновационных технологических решений. Некоторые из них – впервые в России. Например, такие:

1. Очистка возвратных потоков по технологии Анаммокс (с использованием специфических бактерий). Это позволит повысить степень очистки сточных вод от соединений азота и снизить вторичную нагрузку по азоту до 30%.

2. Двухэтапный «отлов» мусора из сточной воды. Благодаря этому очистка станет более надёжной, поскольку из стоков смогут убирать на 50 процентов отбросов больше, чем сейчас.

3. В перспективе – создание систем переработки в биотопливо осадка сточных вод и отказ от его захоронения на полигонах, то есть безотходное производство.

Кстати, некоторые ноу-хау сегодня уже работают на ЛОС. Как и на Курьяновских очистных сооружениях, на отстойниках используют оригинальную разработку российских инженеров – плоские плавающие перекрытия. Эти крышки поднимаются и опускаются в зависимости от уровня сточных вод в отстойниках. Теперь выбросы сероводорода, который обычно становится основным источником неприятного запаха, уменьшились на 90 - 95 процентов.

Строительство аэротенков на Люберецких очистных сооружениях в районе Некрасовка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

ПЛАНЫ

В ближайшие годы на Люберецких очистных сооружениях:

- капитально отремонтируют отстойники;

- построят дополнительные цеха биологической очистки воды и обеззараживания очищенной воды методом ультрафиолетового излучения;

- реконструируют главный машинный зал;

- обновят старые и запустят новые очистные установки.

КАК ОЧИЩАЮТ СТОКИ

Люберецкие очистные сооружения работают по традиционной схеме с использованием механической и биологической очистки. Выглядит это так:

- стоки проходят механические решетки с прозорами 5 и 6 миллиметров, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники;

- часть очищенной воды дополнительно обеззараживается ультрафиолетовым облучением;

- оставшийся на механических грабельных решётках мусор сбрасывают транспортёрами в промывочные гидравлические прессы. Затем выгружают в контейнеры и вывозятся на полигон;

- получившийся после очистки воды осадок проходит несколько ступеней обработки, включая метановое сбраживание и механическое обезвоживание;

- обезвоженный осадок перерабатывают в искусственную биопочву и используют для рекультивации карьеров и мусорных полигонов.