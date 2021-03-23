Реконструкция Люберецких очистных сооружений в столице: Ловушки для неприятных запахов, ультрафиолет и «умные» бактерии

На Люберецких очистных сооружениях завершился первый из пяти этапов реконструкции.
Фото: Агентство городских новостей МОСКВА
Масштабная реконструкция Люберецких очистных сооружений (ЛОС) началась в столице в прошлом году. Хотя модернизацию проводят здесь уже более десяти лет. За это время запустили блок ультрафиолетового обеззараживания очищенной сточной воды, обновили цеха и частично избавились от неприятных запахов. Теперь на ЛОС завершился первый из пяти этапов реконструкции.
«Люберецкие очистные сооружения принимают половину стоков Москвы и являются одним из крупнейших в Европе, - сказал сегодня, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин во время осмотра комплексной реконструкции Люберецких очистных сооружений. - Последние годы много внимания уделяли реконструкции, ремонту, но тем не менее приняли решение о комплексной реконструкции всех очистных сооружений и внедрении самых современных технологий. К этой работе приступили год назад. Сегодня уже готова первая очередь. Вторая очередь, самая большая, выполнена на 60 процентов. Построены механические очистные сооружения и уже приступили к активному строительству. В 2021 - 2023 годах вся реконструкция очистных сооружений должна быть завершена».
Люберецкие очистные сооружения (ЛОС) находятся в районе Некрасовка на площади 173 гектара. Сюда поступают промышленные и хозяйственно-бытовые сточные воды из северо-западного, северного, северо-восточного и восточного секторов Москвы, а также из подмосковных Химок, Долгопрудного, Мытищ, Балашихи, Реутова, Железнодорожного, Люберец.
Песколовки на Люберецких очистных сооружениях в районе Некрасовка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Через ЛОС можно пропустить 3 миллиона кубометров сточных вод в сутки. Но благодаря водосберегающим технологиям за последние десять лет эта цифра снизилась на 40 процентов – до 1,5 - 1,8 миллиона кубометров в сутки.
Во время первого этапа реконструкции построили:
- здание механической очистки стока с дополнительными блоками «тонких» решеток. Благодаря этому можно тщательнее отделять сточные воды от мусора;
- новые приемные камеры блоков 1 и 2;
- новые подводящие канализационные каналы;
- узел обеззараживания и обезвоживания мусора, задерживаемого защитными решётками;
- 12 новых песколовок для отделения мелкодисперсных примесей;
- 13 дополнительных газоочистных установок для борьбы с неприятными запахами.
После реконструкции на ЛОС запустят множество инновационных технологических решений. Некоторые из них – впервые в России. Например, такие:
1. Очистка возвратных потоков по технологии Анаммокс (с использованием специфических бактерий). Это позволит повысить степень очистки сточных вод от соединений азота и снизить вторичную нагрузку по азоту до 30%.
2. Двухэтапный «отлов» мусора из сточной воды. Благодаря этому очистка станет более надёжной, поскольку из стоков смогут убирать на 50 процентов отбросов больше, чем сейчас.
3. В перспективе – создание систем переработки в биотопливо осадка сточных вод и отказ от его захоронения на полигонах, то есть безотходное производство.
Кстати, некоторые ноу-хау сегодня уже работают на ЛОС. Как и на Курьяновских очистных сооружениях, на отстойниках используют оригинальную разработку российских инженеров – плоские плавающие перекрытия. Эти крышки поднимаются и опускаются в зависимости от уровня сточных вод в отстойниках. Теперь выбросы сероводорода, который обычно становится основным источником неприятного запаха, уменьшились на 90 - 95 процентов.
Строительство аэротенков на Люберецких очистных сооружениях в районе Некрасовка. Фото: Станислав Красильников/ТАСС
В ближайшие годы на Люберецких очистных сооружениях:
- капитально отремонтируют отстойники;
- построят дополнительные цеха биологической очистки воды и обеззараживания очищенной воды методом ультрафиолетового излучения;
- реконструируют главный машинный зал;
- обновят старые и запустят новые очистные установки.
Люберецкие очистные сооружения работают по традиционной схеме с использованием механической и биологической очистки. Выглядит это так:
- стоки проходят механические решетки с прозорами 5 и 6 миллиметров, песколовки, первичные отстойники, аэротенки, вторичные отстойники;
- часть очищенной воды дополнительно обеззараживается ультрафиолетовым облучением;
- оставшийся на механических грабельных решётках мусор сбрасывают транспортёрами в промывочные гидравлические прессы. Затем выгружают в контейнеры и вывозятся на полигон;
- получившийся после очистки воды осадок проходит несколько ступеней обработки, включая метановое сбраживание и механическое обезвоживание;
- обезвоженный осадок перерабатывают в искусственную биопочву и используют для рекультивации карьеров и мусорных полигонов.