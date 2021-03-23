Столичным ветеранам дадут материальную помощь к Дню Победы

Столичным ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят материальную помощь
Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Накануне Дня Победы столичным ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла выплатят материальную помощь. Распоряжение об этом подписал сегодня, 23 марта, мэр Москвы Сергей Собянин.
Эту сумму подняли в 2,5 - 3 раза в прошлом году к 75-летию Великой Победы. Тогда ветераны получили от 10 до 25 тысяч рублей в зависимости от льготной категории.
В этом году по решению Сергея Собянина увеличенные выплаты сохраняются.
В 2021 году материальную помощь к Дню Победы в столице выплатят 83 228 жителям. Среди них:
- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;
- военнослужащие, проходившие службу в воинских частях, не входивших в состав действующей армии;
- военнослужащие, награждённые орденами и медалями СССР за службу с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года;
- награждённые медалью «За оборону Ленинграда»;
- инвалиды с детства вследствие ранения, контузии или увечья, полученного в годы войны;
- участники обороны Москвы;
- жители блокадного Ленинграда;
- вдовы военнослужащих, погибших в годы войны;
- награждённые знаком «Почётный донор СССР» за сдачу крови в годы войны;
- бывшие узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- труженики тыла, горожане, родившиеся до 31 декабря 1931 года.
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