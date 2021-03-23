В Балашихе хирурги спасли двухлетнего мальчика, проглотившего 20 магнитов

На снимке врачи заметили странную цепочку в кишечнике Димы. Стали разбираться и оказалось, что это магниты, которые мальчик проглотил во время игры. Фото: Департамент здравоохранения Московской области

Что стало причиной плохого самочувствия двухдетного малыша из подмосковной Балашихи стало ясно, когда врачи отправили кроху на рентген. В больницу Дима (имя ребенка изменено - прим. ред.) попал из-за острой боли в животе. Мама решила, что малыш отравился, но оказалось, что все куда серьезнее.

На снимке врачи заметили странную цепочку в кишечнике Димы. Стали разбираться и оказалось, что это магниты, которые мальчик проглотил во время игры. Медики насчитали аж 20 штук . Выяснять, как это случилось, было некогда: с каждой минутой малышу становилось все хуже.

- Требовалась экстренная операция, поскольку состояние ребенка ухудшалось. Врачи удалили инородные тела – это действительно были магниты. Хирурги ушили перформативные отверстия желудка и тонкой кишки, - рассказал «КП» заведующий филиалом №2 Балашихинской областной больницы Михаил Геращенко.

По словам врачей, Диме повезло, что родители вовремя спохватились и привезли его в больницу.

- Серьезная опасность для ребенка возникает при проглатывании нескольких магнитов за короткий промежуток времени. Соединяясь вместе, магниты могут зажать между собой стенку кишечника. На данных участках образуются отверстия. Если вовремя не обратиться к врачу, ситуация может привести к летальному исходу, - объяснил Михаил Геращенко.

После операции мальчишка быстро пошел на поправку. Перед выпиской родители Димы провели полную ревизию игрушек. Оказалось, что опасные магниты были частью азбуки, в которую так любил играть мальчик.

Врачи призывают родителей тщательно выбирать игрушки и следить за возрастными ограничениями, которые указаны на упаковках.

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