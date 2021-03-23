В Москве «Мерседес» на бешеной сбил двух женщин, водитель бросил машину и сбежал

Сначала «Мерседес» протаранил «Мицубиси», после чего вылетел на тротуар. В этом момент там были пешеходы

Аварию с участием пешеходов вечером во вторник, 23 марта, в Москве устроил водитель «Мерседеса». В седьмом часу вечера иномарка на бешеной скорости пронеслась по перекрестку улицы Пулковской и Конаковского проезда, что недалеко от Химкинского водохранилища. Сначала «Мерседес» протаранил «Мицубиси», после чего вылетел на тротуар. В этом момент там были пешеходы.

- Две женщины с места аварии были госпитализированы. Обе пострадавшие в тяжелом состоянии, - сообщили «КП» в пресс-службе главка столичного УМВД.

Водитель «Мерседеса» даже не пытался помочь пострадавшим. По словам очевидцев, стразу после столкновения мужчина убежал. Иномарку со ставропольскими госномерами он бросил прямо на тротуаре.

- Личность владельца автомобиля установлена. Выясняются все обстоятельства ДТП, а также устанавливается, кто в этот момент находился за рулем, - добавили в столичной полиции.

Тем временем за жизнь пострадавших пешеходов борются медики. У обоих женщин множественные переломы и закрытые черепно-мозговые травмы.

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