В самостроях Москвы нашли фальшивые деньги, оружие и наркотики

Во время разбора одного из самостроев на западе столицы рабочие наткнулись на пачки фальшивых денег

Клады в Москве находят практически каждый год. Одна из самых нашумевших историй последних лет – 146 золотых червонцев в подвале дома в Костянском переулке. Счет обнаруженных предметов с исторической ценностью идет на тысячи. Но встречаются тайники, которые вызывают пристальный интерес вовсе не у историков и археологов, а у полиции. Криминальные «сокровища» чаще всего находят в так называемом самострое – разных сооружениях, появившихся безо всякого согласования, незаконно.

Самострой портит архитектурный облик города. Если здание построено без документов, без заключения экспертов о безопасности, то оно может представлять реальную угрозу жизни и здоровью людей.

Ведь кто знает, соблюдались ли правила противопожарной безопасности, не обвалится ли внезапно кусок фасада и не сдует ли порыв ветра кое-как закрепленную крышу. Но это еще не все.

В Госинспекции по недвижимости Москвы отмечают, что самострой часто превращается в рассадник криминала. Вот лишь несколько свежих историй о «начинке» незаконных построек.

МИЛЛИОНЫ НА СВАЛКЕ

Сотрудники Госинспекции по недвижимости проводили мониторинг округа и нашли сразу 15 самостроев - одноэтажные и двухэтажные здания, ангары, навесы. Все вместе они занимали территорию более 2,6 тысячи квадратных метров. Причем на участке по закону нельзя было возводить ни капитальные, ни даже временные сооружения.

Представьте себе изумление рабочих, когда они, разбирая одно из зданий, наткнулись на пачки денег. Невооруженным глазом было видно, что сумма крупная. Но стать миллионерами не удалось. Все до одной купюры оказались фальшивыми. Кто их изготовил, были ли еще поддельные деньги и куда они подевались – на все эти вопросы ответы ищет полиция.

Этот случай интересен еще тем, что сотрудники Госинспекции по недвижимости заодно защитили природу и здоровье москвичей. К этому же самострою на западе столицы незаконно свозили мусор. На скорую руку извлекали из него то, что представляло хоть какую-то ценность и могло быть переработано, остальное – сжигали. Мало того, что отвратительный чад стоял на всю округу, – от свалки было рукой подать до водозаборного узла. Так что рано или поздно ядовитые вещества могли бы попасть в воду.

«Компания-арендатор была привлечена к административной ответственности, все объекты самовольного строительства демонтированы, - сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Владислав Овчинский. - Сейчас соответствующие ведомства ведут расследование».

ПЛАНТАЦИЯ КОНОПЛИ И НАРКОЛАБОРАТОРИЯ

Здание в Новой Москве привлекло сотрудников Госинспекции по недвижимости тем, что по документам оно должно было быть садовым домиком для отдыха. Даже не для круглогодичного проживания. Но по факту на участке высился внушительный трехэтажный многоквартирник площадью 540,5 квадратных метров. Суд поддержал требование Госинспекции по недвижимости о сносе объекта. Однако собственник выполнять предписание суда не спешил. Оказалось, что «домик в деревне» был вовсе не безобидным. Во время демонтажа внутри нашли плантацию конопли и целую лабораторию по изготовлению наркотиков. Разумеется, информацию об этом тут же передали в правоохранительные органы.

Незаконный дом в Новой Москве скрывал за своими стенами плантацию конопли и нарколабораторию

А теперь представьте, что никто не обеспокоился бы тем, что здание на участке слишком «не по размеру». Отнюдь не садовый домик. И тогда неизвестно, сколько бы еще работала нарколаборатория в опасной близости от обычных благополучных домов, сколько отравы безнаказанно произвели бы и продали преступники.

ОТ ПИСТОЛЕТА ДО АРБАЛЕТА

Какие тайны может скрывать конно-спортивная база? Как правильно держаться в седле? С какой стороны лучше подходить к лошади? Вот и нет, все гораздо серьезнее. На базе, где должны были проводить занятия с благородными животными, одному из административных зданий «достроили» второй этаж. Без оформления документов и постановки на технический учет. Очередной дерзкий самострой.

Ликвидировать его пришлось при поддержке Департамента региональной безопасности. Пользователь земельного участка выполнять законные требования не собирался и категорически отказывался пускать кого-либо на территорию. И не случайно. Когда специалисты все же проникли в пристройку на втором этаже, то сразу увидели впечатляющий боевой арсенал.

Тут были среди всего прочего автомат АК74, пистолет Макарова и даже мощный арбалет! Все вполне работающее. Оружейным складом занялись прибывшие на место Росгвардия и правоохранительные органы.

Самовольная надстройка в здании конно-спортивной базы превратилась в склад оружия. Среди прочего были автомат АК74, пистолет Макарова и даже мощный арбалет!

КСТАТИ

По статистике, постепенно «ареал обитания» самостроя смещается от центра Москвы к спальным районам, окраинам и промзонам.

Современная техника помогает искать и «диагностировать» самовольно возведенные постройки. Сотрудникам Госинспекции по недвижимости на помощь приходят дроны-беспилотники с функцией лазерного сканирования, а также камеры уличного наблюдения.

За минувший год на их счету 37% от всех выявленных нарушений. По прогнозам, уже в этом году их доля увеличится до 60%.

Впрочем, у инспекторов работы останется тоже достаточно. Летом многие из них «пересядут» на электросамокаты и смогут гораздо быстрее передвигаться по городу, минуя пробки.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

С самостроем в Москве борются уже больше века. 25 марта 1920 года был основан Особый строительно-санитарный комитет (ОСКОМ). Его сотрудники следили за тем, чтобы в столице возводились только согласованные объекты, а незаконные строения отправлялись под снос. В двадцатые годы прошлого века самострой однозначно шел рука об руку с криминалом. В «приговоренных» домах и сараях то и дело находили опасные «сюрпризы». Например, бесхозные ящики с патронами. Впрочем, это неудивительно после двух революций и Гражданской войны. Наталкивались сотрудники ОСКОМа и на бандитские притоны. Заодно нередко выявляли ночлежки беспризорников, перепоручали их милиции, и дети получали шанс начать нормальную жизнь.

Сегодня самострой по-прежнему остаётся криминальной точкой. Теперь выявлением самовольно возведенных объектов в столице занимается Госинспекция по недвижимости Москвы.