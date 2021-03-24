Возле торгового центра «Европейский» машины попали в кипяток

Место утечки на теплосети уже обнаружено.

Москвичи обнаружили в районе станции «Киевская» и торгового центра «Европейский», как из дорожных люков течет кипяток. Несколько машин попали в «горячие реки». В соцсетях стали появляться кадры, как столбы пары поднимаются на уровень трехэтажного дома.

- Издалека показалось, что дым. Подумали, что горит что-то возле торгового центра. Но, когда подъезжали ближе, то увидели, что пар из люков, - рассказывает очевидец Василий.

- Что-то случилось с трубами горячей воды в районе «Европейского» и Большой Дорогомиловской улицы. Кипяток прямо выходит из дорожных люков на поверхность, заливая дороги, - рассказывает очевидец Александр.

Небольшое озеро горячей воды образовалось неподалеку от ТЦ "Европейский".

Место утечки на теплосети уже обнаружено. На место выехали специалисты МОЭК.

- Утечка на теплосети обнаружена по адресу улица 1-ая Бородинская, дом 3. На месте работают городские службы, - рассказали в Департаменте ЖКХ Москвы.

В настоящее время не зафиксированы пострадавшие от «извержения кипятка», вода не дошла до торгового центра «Европейский» - он продолжает работать в обычном режиме.

Из-за аварии по Большой Дорогомиловской улице затруднено движение по направлению из центра.

- Место утечки локализовано, территория огорожена, вытекание воды прекращено. Все потребители обеспечены водо- и теплоснабжением, - сообщили в Департаменте ЖКХ Москвы.