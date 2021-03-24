В Северном Тушино пенсионерка застряла под задним колесом автобуса

Пострадавшая выжила, но застряла под задним колесом габаритной машины.
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В районе Северное Тушино у метро «Планерная» женщину сбил автобус. Случилось это днем 24 марта. Пострадавшая выжила, но застряла под задним колесом габаритной машины.
— Все произошло так быстро. Бабушка шла вдоль торгового центра «Планерная». Она хотела срезать путь через проезжую часть, вместо того, чтобы дойти до «зебры». В этот момент проезжал автобус и задел ее. Пенсионера оказалась зажата под задним колесом. Она была в сознании, прохожие тут же вызвали скорую, — рассказала kp.ru очевидец инцидента.
В Департаменте транспорта Москвы подтвердили факт аварии:
— Сегодня в 12:30 на Планерной улице, 7 произошло ДТП пешехода и автобуса № 959. Человек в сознании, госпитализирована. По предварительной информации, пешеход переходил дорогу в неположенном месте.
Автобусу сошел с маршрута. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.