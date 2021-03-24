Придумала голоса в своей голове: женщина, выбросившая в окно дочку подруги, симулировала шизофрению

На протяжение всего следствия обвиняемая открыто называла себя сумасшедшей, уверяла что ее нужно лечить Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Когда в декабре 2020 в Новой Москве случилось это дикое убийство младенца, казалось, что такое мог совершить только сумасшедший. Поэтому, когда обвиняемая в этом преступлении 30-летняя беременная женщина заговорила про некие голоса в своей голове, никто не удивился.

Напомним, в тот роковой день беременная женщина пришла навестить свою подругу и ее новорожденную дочку. Когда мама малышки вышла на кухню, женщина открыла окно и выбросила ребенка с 13 этажа. Двухмесячная девочка погибла на месте от полученных травм. На днях громкое уголовное дело было передано в суд.

На протяжение всего следствия обвиняемая открыто называла себя сумасшедшей, уверяла что ее нужно лечить. Но оказалось, все это просто попытка уйти от ответственности.

- Была проведена комплексная экспертиза в институте имени Сербского. Никаких отклонений у нее обнаружено не было. По заключению экспертов, женщина симулировала болезнь, - рассказала «КП» Юлия Иванова, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Москве.

Но зачем же она убила новорожденного ребенка? Мотивом стала банальная женская зависть. Женщина ненавидела свою подругу, у которой был муж и счастливая семья. При этом мама убитой девочки ничего даже не подозревала. Подруги не ссорились: женщина как могла помогала убийце собственной дочери. В тот день она передала ей детские вещи для будущего ребенка.

Судебные заседания начнутся в ближайшие дни. Москвичке грозит до 20 лет лишения свободы.