В Домодедово мужчина получил 14 лет за убийство брата ветерана Великой Отечественной войны

Камолиддин Тухтаев убил брата ветерана и готовил покушение на самого Валентина Гамарина Фото: НТВ

Потерпевшим по этому уголовному делу был ветеран Великой Отечественной войны из города Домодедово Московской области. Когда-то в 1945 он дошел до Берлина. Жил не тужил вместе с родным братом, пока оба вдруг не стал жертвами охотников за наследством.

Все случилось после свадьбы ветерана. Мужчине казалось, что он нашел свое позднее счастье. Вместе с супругой и родным братом ветеран жил в частном доме. Беда случилась, когда погостить к ним приехал 25-летний племянник жены. Мужчина, был единственным наследником своей тети, а та могла получить имущество после смерти мужа и его брата. Первым на тот свет Камолиддин Тухтаев решил отправить брата ветерана.

- Воспользовавшись отъездом своей тети с мужем в другой город он нанес брату ветерана не менее восьми ударов по голове. От полученных травм пенсионер скончался на месте, - сообщила «КП» Ольга Врадий старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Потерпевшим по этому уголовному делу был ветеран Великой Отечественной войны из города Домодедово Московской области Валентина Гамарин Фото: НТВ

Второй жертвой убийцы должен был стать сам ветеран. Однако мужчине повезло. Следователи сработали четко и сумели вовремя остановить преступника.

На днях по громкому уголовному делу прозвучал приговор.

- Несмотря на активное противодействие Тухтаева, который до последнего не признавал вину, следствием была собрана неопровержимая доказательственная база и суд присяжных единогласно счел его виновным. Приговором судьи Московского областного суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы, - сообщила «КП» Ольга Врадий, старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Московской области.

Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.