Михаил Дегтярев потушил условный пожар

Две трети площади Хабаровского края – тайга, поэтому огнезащите уделяется огромное внимание. Фото: Александр Янышев

Методический сбор по отработке мер защиты от огня населенных пунктов прошел в Хабаровском районе. Глава Хабаровского края, руководители муниципальных районов и городов края приняли в нем непосредственное участие. Сотрудниками МЧС были подготовлены несколько участков, имитирующих наиболее часто возникающие при ЧС ситуации. Чиновников наглядно ознакомили с правилами противопожарного режима в черте населенных пунктов. Основной площадкой выбрали поселок Корфовский – он с трех сторон окружен лесами и, следовательно, является одним из самых уязвимых в пожароопасном смысле объектом.

- Лесные пожары для Хабаровского края – настоящее бедствие. Оно повторяется из года в год и масштабы его не уменьшаются. Сегодня я и главы муниципальных образований и районов своими глазами увидели технологию борьбы с огненной стихией, - отметил Михаил Дегтярев. - Нас ознакомили с мерами профилактики, как уберечься от пожара на примере частного подворья. Это очень важный момент. Многие жители Хабаровского края помнят, как наполовину выгорело большое село Литовко. Этого могло не произойти, знай люди и местная власть, как защищаться от этой напасти. Мы на практике посмотрели, как нужно готовить населенные пункты к пожароопасному сезону – а он скоро наступит. Мы наблюдали слаженную работу всех служб, которые призваны ликвидировать возможное ЧП, в том числе медицины катастроф. От пожаров никто не застрахован, но одно могу сказать точно – в случае наступления чрезвычайной ситуации никакой неразберихи в Хабаровском крае не будет.

Участникам также продемонстрировали особенности действий МЧС в условиях ландшафтного пожара в природной среде. По легенде учений в пяти километрах от поселка Корфовский было обнаружено мощное возгорание леса. Обычно так огненная катастрофа и начинается. Были задействованы: вертолёт Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России, парашютно-десантные группы Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России и Дальневосточной авиабазы охраны лесов, лесопожарное формирование Хабаровского филиала «Оборонлес» Министерства обороны РФ. А также Специализированная пожарно-спасательная часть и 21-й пожарно-спасательный отряд Федеральной противопожарной службы, 8 и 48 пожарные части 1 отряда противопожарной службы Хабаровского края, специализированный пожарный поезд станции Хабаровск-2.

Характерно, что подобное мероприятие с участием главы региона, мэров городов и руководителей абсолютно всех районов происходит в Хабаровском крае впервые. Почему-то до этого такое никому не приходило в голову.