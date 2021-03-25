Сергей Собянин: Около 1 млн человек сделали прививку от коронавируса в Москве

Около 1 млн человек сделали прививку от коронавируса в Москве Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Динамика вакцинации в столице набирает темпы. Уже около 1 млн человек сделали прививку от коронавируса. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сказал в эфире телеканала «Россия-24».

- Мы уже привили около миллиона человек. Мы видим, что это абсолютно безопасно, и очень хорошая эффективность у вакцин, никаких проблем, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что приблизительно 40% из этого числа - люди старшего поколения. У них нет никаких проблем и последствий после вакцинации, тем более осложнений. Сергей Собянин говорит, что если человек откладывает вакцинацию на поздний срок, то он подвергает себя и свое здоровье огромному риску.

- Есть два варианта дальнейшего развития событий: либо мы вакцинируемся, либо переболеем. Третьего практически не дано, - сказал Сергей Собянин.

Нужно, по мнению мэра города, оценить страхи перед вакциной и реальный риск заболеть. Иначе можно оказаться на больничной койке с тяжелой формой коронавируса. Последствия могут быть тяжелыми. Сергей Собянин посоветовал москвичам защитить себя и свое здоровье.

Напомним, что в столице вакцинация началась 5 декабря, в городе открыто 100 кабинетов для прививки в городских клиниках, а также мобильные пункты в торговых центрах, куда можно попасть без предварительной записи.

В столице наблюдается рост заболевших коронавирусом среди пенсионеров, поэтому старшему поколению нужно вакцинироваться в первую очередь. В оперативном штабе рассказали, что вакцину делают даже люди, достигшие почти и 100-летнего возраста. О прививке рассказал ветеран Василий Пронин.

- Первый компонент я сделал в свой 96-летний День рождения. Я призываю людей старшего поколения не бояться вакцинироваться и понять, что только так мы сможем сохранить себя и здоровье окружающих, - сказал Василий Пронин.