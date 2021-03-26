Москве не грозит вспышка туберкулеза после пандемии

Все карантинные ограничения положительно сказались на снижении заболеваемости туберкулезом Фото: Александр ГЛУЗ

Всемирный день борьбы с туберкулезом отмечается 24 марта. Накануне на пресс-конференции в Информационном центре правительства Москвы столичные врачи рассказали о борьбе с туберкулезом во время пандемии COVID-19.

ДЕТИ ПРАКТИЧЕСКИ ПЕРЕСТАЛИ БОЛЕТЬ ЧАХОТКОЙ

Коронавирус за последний год стал инфекцией номер 1 во всем мире. Но врачи не забывают и о других, не менее опасных болезнях. Среди них по-прежнему одна из самых коварных - туберкулез. Зараженных им за год в столице стало меньше на 21,4 процента. При этом распространенность упала на 23,4 процента, а смертность - на 22,5 процента. По данным медиков, основные эпидемиологические показатели продолжают снижаться.

«Вспышка туберкулеза после пандемии и открытия границ с другими странами Москве не грозит, - заявила главный внештатный специалист-фтизиатр Департамента здравоохранения столицы, директор Московского городского научно-практического центра борьбы с туберкулезом Елена Богородская. - Такие опасения имеют под собой определенную почву, но подобная ситуация может случиться, если в пандемию был ослаблен контроль над туберкулезом. Такого о Москве мы сказать не можем. Борьба с одной инфекцией, а именно с коронавирусом, не давала нам повода прекратить борьбу с другой инфекцией. Мы полностью контролируем ситуацию с туберкулезом в городе».

По ее словам, сегодняшних результатов удалось добиться благодаря внедрению в 2012 - 2014 годах новой модели противотуберкулезной помощи. Как отметила главный фтизиатр столицы, сейчас показатель заболеваемости постоянных жителей города находится на уровне, сравнимом с орфанными заболеваниями, и составляет 7,5 человека на 100 тысяч. С 2012 года он снизился в 3 раза. Что касается заболеваемости детей в Москве, то они практически перестали болеть туберкулезом. С 2012 года показатель снизился более чем в 13 раз. Главный детский специалист-фтизиатр столицы Татьяна Севостьянова напомнила о необходимости и важности проб Манту и диаскин-теста, а также вакцинации детей против туберкулеза. Такой же важной сейчас стала и вакцинация взрослых против коронавируса.

ВРЕМЕННЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ПОМОГЛИ В ЛЕЧЕНИИ ДРУГИХ ИНФЕКЦИЙ

В разгар пандемии COVID Москва находится на первом месте среди российских регионов по минимальному показателю заболеваемости туберкулезом и его распространению.

Хотя ситуация с коронавирусом повлияла на работу фтизиатров. Например, в прошлом году временно приходилось приостанавливать диспансеризацию и профосмотры среди горожан. При этом чахотка, как и ковид, передается от человека человеку в основном по воздуху.

«Все карантинные ограничения положительно сказались на снижении заболеваемости туберкулезом, - сообщила Елена Богородская. - Это и ношение масок, и социальная дистанция, и снижение внутригородской миграции одновременно с уменьшением притока мигрантов. Горожане стали внимательнее относиться к личной гигиене и соблюдению санитарных правил».

Кстати, компьютерная томография во время диагностики коронавируса помогла вовремя распознать у некоторых пациентов не только COVID, но и туберкулез. Лечение больных от чахотки не прерывалось даже в самые сложные дни пандемии.

Цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

РАЗНОСЧИКОВ ЗАРАЗЫ СРАЗУ ИЗОЛИРУЮТ

В специализированные городские стационары отправляют на лечение всех потенциальных разносчиков чахотки. Это позволяет обезопасить от заражения остальных жителей. Больные полностью обеспечиваются противотуберкулезными и антибактериальными препаратами, гепатопротекторами и витаминами. Как рассказал главный внештатный специалист-эпидемиолог Департамента здравоохранения Москвы Игорь Ноздреватых, всем пациентам и сотрудникам стационаров также проводят тесты на COVID.

Кроме того, врачи продолжают отслеживать возможные очаги чахотки. С 2012 года в Москве в 18 раз увеличилась идентификация контактов при туберкулезе и наблюдение за ними. Раньше в среднем по контакту с больным обследовали только близкий круг общения - в среднем 4 человек. А в 2020 году проверяют всех контактных лиц, с учетом периодических контактов и дальнего круга общения - 72 человека.

«Тем, кто общался с больным, после обследования назначается химиопрофилактика с приемом лекарств в течение 2 - 3 месяцев, - рассказала Елена Богородская. - После этого человек, как правило, не заболевает. Врачи-фтизиатры постоянно контролируют очаги туберкулеза, в том числе и бездомных, людей с ВИЧ-инфекцией, мигрантов».

По ее словам, в столице ведется масштабная работа среди групп риска по выявлению и предотвращению заболевания людей с латентной туберкулезной инфекцией. То есть тех, у которых в организме живут микобактерии туберкулеза, но при этом болезнь активно не проявляется.