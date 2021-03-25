Дайнеко в шортах и Фомин в костюме из клеенки: как прошла вечеринка в бассейне «Лужников»

Плескаться в бассейнах, пить коктейли и танцевать, как сказали, организаторы пришло до 1500 человек Фото: Иван МАКЕЕВ

Москвичи соскучились по фестивалям и крутым тусовкам, все мысли о заграничных курортах и возможности снять маски. Неожиданным сюрпризом 25 марта стала вечеринка AQUA FEST в аквакомплексе «Лужники». «КП» отправилась на музыкальную party.

Организаторы сказали, что «такого еще никогда не было». Обещали, что в аквакомплексе можно будет не только плескаться в бассейнах и кататься на водных горках, но и послушать выступления популярных артистов и даже потанцевать. Попасть на вечеринку смогли не все – ограничение 14+.

- А приходить на вечеринку в купальнике или в платье? – спрашиваю.

- Как вам удобно, но имейте в виду, что температура +28 градусов, - сказали в аквакомплексе.

Плескаться в бассейнах, пить коктейли и танцевать, как сказали, организаторы пришло до 1500 человек. Позвать больше не могли - все же в столице еще сохраняются ковидные ограничения.

Москвичи соскучились по фестивалям и крутым тусовкам Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы часто приходим, горки классные - чуть проще, чем в Турции, но зато можно кататься без ПЦР-теста. А тут еще и выступление артистов обещали, - говорит москвич Евгений.

На вечеринке было действительно жарко - все в купальниках, кроме артистов. Звезды шоу-бизнеса решили не показывать свои тела. Певица Согдиана выбрала бежевое платье в пол, Виктория Дайнеко - шорты и топик с декольте, певцы Анатолий Цой и Стас Костюшкин - черные костюмы. Удивил только Митя Фомин - он пришел в прозрачном костюме, который обтянул рельефное тело артиста.

На вечеринке было действительно жарко - все в купальниках, кроме артистов Фото: Иван МАКЕЕВ

- Еще не пел, а уже вспотел. Жарко тут, - признался певец Митя Фомин.

- А из чего у вас костюм? - спрашиваю.

- Из клеенки. Ужас, хоть выжимай.

На сцене Митя Фомин то и дело утирал пот со лба. Плавающие в бассейне кричали: "Прыгай к нам". И артист в конце выступления прыгнул в воду, где оказался в окружении москвичей с телефонами - все требовали селфи.

- Не каждый день поплаваешь с артистом в одном бассейне, - говорит москвичка Алина.

Сцену сооружать в аквакомплексе, кстати, не пришлось – она есть над «искусственной волной» (бассейн в виде моря с волнами).

Митя Фомин пришел в прозрачном костюме Фото: Иван МАКЕЕВ

- Сцена предназначена для проведения подобных мероприятий, была изначально заложена в проект строящегося Аквакомплекса, и после открытия стала одной из его уникальных особенностей, - рассказали в пресс-службе аквакомплекса «Лужники».

Акустика в аквакомплексе, как оказалось, отличная. На время выступления Мити Фомина, Виктории Дайнеко, Стаса Костюшкина даже не пришлось выключать шумные водные горки. Свои хиты исполнили также Маша Вебер, Согдиана, Emma M, TSOY. Артисты рассказали, как учились плавать, где путешествовали и в какие страны хотят полететь, когда откроют границы.

- Недалеко от дома (в Казахстане) была река, однажды меня папа закинул в нее, а река горная и сказал: "Хочешь жить - плыви". Была борьба с водой и я выплыл. И сразу же полюбил воду, - рассказал певец Анатолий Цой (TSOY).

Попасть на очередную такую танцевально-музыкальную вечеринку можно будет только через год Фото: Иван МАКЕЕВ

- Для меня 2020 год был богатым на путешествия различного формата. У меня и 2021 год начался с гастролей на Мальдивах. Я больше люблю Европу и мечтаю взять там машину, чтобы проехать по нескольким странам, - рассказала певица Виктория Дайнеко.

- Мечтаю проплыть по Босфору, погулять по стамбульским улицам. Еще есть мечта приехать к себе в Италию, где у меня маленький домик на границе с Тосканой, я там не был уже тысячу лет - Италия до сих пор закрыта. И еще у меня есть одна важная задача - у меня нет американской визы, мне назначили собеседование в Мадриде в начале мая, успею я туда? Не знаю, - сказал Митя Фомин.

Акустика в аквакомплексе, как оказалось, отличная. На время выступления Виктории Дайнеко даже не пришлось выключать шумные водные горки Фото: Иван МАКЕЕВ

Попасть на очередную такую танцевально-музыкальную вечеринку можно будет только через год. В аквакомплексе хотят, чтобы AQUA FEST стал регулярным, как старт жаркого сезона. Но уже в июле в "Лужниках" пройдет фестиваль "Жара Fest 2021", который планировался в Баку.