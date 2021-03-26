Рухнул с высоты и упал на трамвай: в Ростокино несчастный случай во время строительства новой эстакады

Реанимация увезла пострадавшего в институт им. Склифосовского. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Утром 26 марта движение трамваев в районе Ростокино встало. Все из-за инцидента на проспекте Мира. В районе станции МЦК «Ростокино» идет строительство участка Северо-Восточной хорды (СВХ). В этом месте она проходит над существующей трассой по эстакаде.

— С нее и упал рабочий около 9 часов утра. На вид не молодой, ближе к пенсионному возрасту. В этот момент под мостом шел трамвай №17. Человек с высоты около 20 метров приземлилися на крышу и отлетел на встречные пути. Хорошо, что по ним не шло никакого вагона, — рассказал kp.ru очевидец происшествия.

Участники движения не остались равнодушны к ЧП. Многие водители прижимались к обочине и предлагали помощь. Вызвали скорую. Реанимация увезла пострадавшего в институт им. Склифосовского.

— Инцидент зарегистрирован, ведется проверка. Работает следственно-оперативная группа, опрашивают коллег пострадавшего. Травма на производстве — серьезное дело, — сообщил «Комсомольской правде» источник в правоохранительных органах.

Эстакаду в составе хорды в этом районе начали строить весной 2019 года. Участок магистрали планируют запустить в 2022 году. Будет бессветофорная магистраль с тремя полосами движения в каждом направлении.