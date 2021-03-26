В Солнечногорске жестоко зарезали 15-летнего подростка

На теле подростка обнаружили многочисленные ножевые ранения. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Подмосковье ищут убийц 15-летнего школьника. Тело подростка накануне обнаружили в одной из квартир многоэтажного дома. ЧП произошло в поселке Голубое - это территория городского округа Солнечногорск, населенный пункт граничит с Зеленоградом.

Как сообщают в Следственном комитете, на теле подростка обнаружили многочисленные ножевые ранения. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

- На месте происшествия работают следователи и криминалисты, проводится осмотр и допросы. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к убийству, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Помимо этого сотрудники СК сейчас отсматривают камеры видеонаблюдения, которые могли снять подозреваемого или группу подозреваемых. На данный момент отрабатываются несколько версий - от убийства во время вечеринки с участием нескольких школьников до попытки ограбления квартиры.