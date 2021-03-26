"Обманутый муж не пришел на слушание": В Подольске начали судить главу района, обвиняемого в убийстве любовницы

Обвиняемый в убийстве Евгении Исаенковой бывший глава Раменского района Андрей Кулаков. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Смерть умницы, красавицы, активистки, правозащитницы, заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Московской области, 39-летней Евгении Исаенковой называют идеальным убийством. Этот эпитет приклеился к одному из самых громких уголовных дел последний лет неспроста. Обвиняемый, экс-глава все того же Раменского района, Андрей Кулаков, любовник Исаенковой, вину свою отрицает: в материалах дела нет хоть сколько-нибудь четких улик, говорящих о его виновности или невиновности. Сама история полна любопытных делателей: тут и любовный четырёхугольник с обманутыми мужьями и женами (Исаенкова и Кулаков были в официальных браках - прим.ред.) и политические интриги, и даже черная магия с куклами вуду и прочей ересью.

Но если коротко и без эмоций, то фабула такова. Тело Исаенковой было найдено в ее внедорожнике «Мерседес» 2 мая 2019 года. Машина была закрыта, ключ так и не нашли. Сама Исаенкова была задушена и лежала в неестественной позе на полу перед пассажирскими сиденьями. По заключению экспертов, женщину задушили мягкой тканью, но какой именно, так и не установили. 30 мая обвинение в убийстве предъявили ее любовнику - Андрею Кулакову. Главу района в тот же день сняли с должности, и все время следствия он находился в СИЗО.

Разбираться в этой запутанной истории придется суду присяжных. Изначально предполагалось, что дело рассмотрят в Раменском суде. Но, учитывая известность обвиняемого среди жителей, процесс перенесли подальше от его вотчины.

В пятницу, 26 марта, в Подольском городском суде стартовали слушания. Предварительное заседание прошло в закрытом режиме: без журналистов. Кулакова рано утром доставили в суд. В здание бывшего чиновника завели с черного входа. Потерпевшие по делу, в том числе муж Исаенковой, в суде так и не появились.

Интересы Кулакова представляют сразу два адвоката. Они к заседанию подготовились и заявили несколько ходатайств. Все они касаются доказательств, которые, по мнению стороны защиты, необходимо исключить из материалов уголовного дела.

Учитывая закрытый режим сегодняшнего заседания я не в праве разглашать результат рассмотрения заявленных ходатайств. Скажу только, что частично наши требования были удовлетворены, - рассказал «КП» Артём Сарбашев, адвокат Кулакова.

Как стало известно «КП» из собственных источников, одно из ходатайств было связано с исключением из дела генетической экспертизы. Напомним, по ее результатам под ногтями убитой было обнаружено ДНК Кулакова. Но был ли он последним, до кого дотрагивалась Исаенкова, вопрос спорный.

Была назначена дата отбора присяжных заседателей. 15 апреля нам предстоит отобрать 6 человек, - добавил Артем Сарбашев.

Адвокат Андрея Кулакова Артём Сарбашев. Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Защита Кулакова сделает ставку на присяжных мужского пола, а вот прокурор наверняка будет выбирать присяжных-женщин.

Сам Кулаков, по словам адвокатов, к судебному процессу готов.

Он, конечно, немного волнуется, устал. Все время ареста он активно изучал материалы дела, готовился к суду, - добавил Артем Сарбашев.

«Комсомольская правда» следит за ходом судебного процесса.

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