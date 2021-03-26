Львицу заметили на крыше дома в Одинцово

В Одинцово на крыше сидела опасная кошка. Фото: Кадр видео

Солнце припекает, звенит капель, львица щурит морду от удовольствия. Наверное, так выглядит весна в экзотических странах. А еще в подмосковной деревне Козино в Одинцовском районе. 26 марта кадры с хищницей, которая гуляет по крыше частного дома, сняли местные жители. Авторы видео предположили, что большая кошка сбежала.

— У нас тут пума пару лет назад сбегала и на собаку соседскую напала. Вообще в нашем поселке есть заводчики, которые разводят на продажу диких кошек. Явно у них убежала, — рассказали «Комсомольской правде» очевидцы.

Однако кошка никуда не сбегала. Львицу зовут Тара. В Одинцовском районе она живет второй год. Приехала из Астрахани. Родилась в зоопарке, но мать не приняла от потомства. Тогда ее приютила Татьяна Сизова. В деревне Козино у нее приют для «хищников, попавших в трудную ситуацию».

— Это видео — месть соседа. Раньше он с этой львицей целовался и играл, — рассказала хозяйка львицы корреспонденту kp.ru. — А потом я стала перекрывать проезд: часто привожу корма и пока идет разгрузка, мешаю ему. На всех животных есть документы и лицензии. Это натуральная месть: сейчас трачу на вас время, объяснения участковому даю.

Формально содержать диких животных в домах и квартирах нельзя. Исключение для питомцев, которых купили до 1 января 2020 года. Также можно держать зверей, если им требуется уход, например, по состоянию здоровья.