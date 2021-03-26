«Программа по развитию спорта приводит к тому, что мы делаем города лучше»

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Состоялось заседание отраслевой Комиссии по развитию спортивной индустрии Ассоциации менеджеров, посвящённое роли и возможностям отечественного бизнеса в развитии массового спорта. В современной России физическая культура и спорт с каждым днём становятся всё более популярными, занимая значимое место в жизни многих людей. Государство уделяет большое внимание созданию спортивной и рекреационной инфраструктур в нашей стране. Сейчас в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни», являющегося частью национального проекта «Демография», по всей России продвигается и развивается массовый спорт, а также создаются и улучшаются условия для занятий физической активностью всех жителей России.

Причём для максимального вовлечения людей в спорт, необходимо участие не только государства – важно расширение партнёрства между государственным и частным секторами, и их совместное финансирование спортивной инфраструктуры и всевозможных массовых спортивных мероприятий.

Крупные отечественные компании уже активно работают в этом направлении. Они не только создают условия для занятий спортом для своих сотрудников, но и вкладываются в массовый спорт. Особенно эта задача актуальна для таких небольших городов, как, например, Ковдор в Мурманской области или Котельниково в Волгоградской, где размещаются предприятия компании «ЕвроХим». Реализуемые ею программы по развитию спорта приводят к тому, что уровень и качество жизни в этих городах повышаются. Российский предприниматель и меценат Андрей Мельниченко уверен, что социальные и спортивные программы – ключ к дальнейшему росту и развитию небольших городов.

Среди передовиков в развитии массового спорта и другие крупные отечественные компании, такие как СУЭК, «Русал» и «СИБУР». Так, участники заседания Комиссии ознакомились с опытом сотрудничества «СИБУРа» с Единой лигой ВТБ. Реализуемый ими проект «Баскетботл» по установке на всех баскетбольных аренах, где проходят матчи Лиги, корзин для сбора использованных пластиковых бутылок, работает на пользу и спорта, и экологии.

- Есть компании, которые строят для школ спортивные манежи, где занимаются дети, а после завершения учебного времени в них могут приходить взрослые. Здесь тоже синергия с бизнесом, когда он помогает строить спортивные площадки, потому что они должны быть доступны, - отметил трёхкратный обладатель Кубка России по футболу, представитель московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин. - Думаю, для того, чтобы спорт вошёл в массы, нужно начинать с детей, юношей и студентов.

Участники встречи обсудили успешный опыт и практики в рамках партнёрства между государственным и частным секторами, задачи, стоящие перед бизнесом в развитии массового спорта, новые возможности для инвесторов в спортивной индустрии.

- Наша сегодняшняя встреча будет способствовать расширению участия бизнеса в развитии национальных целей, - отметила заместитель генерального директора АНО «Национальные приоритеты» Маргарита Середа. - Мы, как государственное коммуникационное агентство, призваны разрабатывать большие идеологические форматы. Наша задача состоит не столько в развитии спорта, сколько в признании повышения статуса тех меценатов и благотворителей, которые готовы тратить часть своей прибыли на реализацию государственных целей.

- Безусловно, имиджевые проекты останутся и будут трансформироваться в продолжение основной деятельности компаний, - отметила председатель отраслевой Комиссии по развитию спортивной индустрии, посол FIFA Виктория Лопырёва. – То, что мы оставим детям, заслуживает отдельного внимания. Новой формой станут проекты, помогающие решать задачи бизнеса, препятствующие оттоку населения с удалённых территорий и укрепляющие здоровье жителей моногородов.

Подводя итоги круглого стола, член Комиссии по развитию экономики и корпоративной социальной ответственности Общественной палаты РФ Вадим Ковалёв предложил более активно делиться опытом: - Я уверен, что пандемия ещё немного спадёт, и мы сможем чаще встречаться. У нас ещё много тем впереди: тот же ГТО, например, не обсудили, но обязательно обсудим.