Альтернатива Суэцкому каналу находится в России

Японский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перегородив ключевую мировую транспортную артерию Фото: REUTERS

На этой неделе стало понятно, что мировой экономике требуются новые транспортные пути. В этот день японский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, перегородив на НЕСКОЛЬКО НЕДЕЛЬ ключевую мировую транспортную артерию. В «пробке» стоят сотни судов. Альтернативный маршрут — вокруг Африки, через мыс Доброй Надежды занимает около двух недель. Форс-мажор уже вызвал рост цен на нефть и газ, увеличение тарифов на грузоперевозки и другие болезненные изменения в мировой экономике.

Хотя, есть и более удобная альтернатива Суэцкому каналу. Она безопасна, как российская вакцина, но до сих пор, почему-то, вызывает странные сомнения у иностранцев. Речь, разумеется, о Северном морском пути, который и надёжнее, и является более коротким маршрутом между Европой и Восточной Азией. Хотя, минерально-химическая компания «ЕвроХим» Андрея Мельниченко ещё 10 лет назад открыла этот маршрут для экспорта своей продукции в Китай.

Летом 2011 года «ЕвроХим» отправил из порта Мурманска два балкера, которые взяли курс на северокитайский порт Цзинтан. На борту судов находились 44 000 тонны железорудного концентрата производства Ковдорского горно-обогатительного комбината. Это был первый случай, когда караваны с грузом минерально-химической компании прошел по Северному морскому пути, но далеко не последний.

Организатор этого проекта, тогдашний директор по логистике, а ныне – председатель совета директоров «ЕвроХима» Игорь Нечаев говорил, что «мы планируем сделать регулярной транспортировку грузов компании в Китай по Северному морскому пути, ведь это позволит вдвое сократить период доставки груза потребителям по сравнению с перевозкой через Суэцкий канал или Мыс Доброй Надежды, а также повысит экономическую эффективность данного направления».

Так «ЕвроХим» с помощью нашего славного «Атомфлота» уже 10 лет возит свои грузы в Азию и совершенно не зависит от Суэцкого канала.