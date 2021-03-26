Команду «Комсомольской Правды» сложно отнести в рамках Футбольной Лиги Подмосковья к безоговорочным лидерам, но победы тоже имеются Фото: Александр РОГОЗА

Российский футбольный союз подвел итоги первого этапа национального конкурса «Россия - Футбольная Страна». Это премия для самых активных любительских лиг, команд, тренеров, проектов, которые помогают развивать массовый футбол - в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Как стало известно, Московскую область в следующем этапе, межрегиональном, будет представлять Футбольная Лига Подмосковья (ФЛП) - любительский турнир, который с 2015 года организовывает специальный корреспондент «КП» Александр Рогоза.

В редакции «Комсомольской Правды» много футбольных болельщиков. Немало и тех, кто и сам не прочь в свободное от репортажей время погонять мяч. С этого, собственно, когда-то и началась Футбольная Лига Подмосковья - с турниров, в которых играли сотрудники нашей редакции и их друзья. Но потом о лиге начали узнавать все новые люди, пошли заявки от все новых команд.

В 2015-м ФЛП проводила турниры в четырех городах и объединяла чуть больше двух десятков команд. А теперь городов уже целых 10, а команд - около сотни.

Любительская лига, которую организовал спецкор «КП», выиграла первый этап конкурса «Россия - Футбольная Страна» Фото: Александр РОГОЗА

Формат - максимально демократичный. 5 на 5. Играют ребята исключительно на общедоступных дворовых площадках. А главное - лига на сто процентов любительская. В отличие от многих других подобных чемпионатов, в Футбольной Лиге Подмосковья запрещено участие игроков, когда-либо сыгравших хоть один матч в профессиональных лигах по футболу или мини-футболу.

- Мне кажется, это логично, что в подобных матчах должны играть только самые обычные люди, без опыта выступлений на высоком уровне, пусть даже вообще без футбольной школы, а просто играющие в футбол без удовольствия, - размышляет Александр Рогоза. - Если выставлять их против них профи - никакого интереса играть не будет. Зачем? Чтобы получать по 0:15 за матч? Ну и какое в этом удовольствие? А у нас в ФЛП любой аутсайдер имеет шансы зацепиться за очки. Так намного интересней. Поэтому я не понимаю, почему ни в одной другой «любительской» лиге нет запрета на профессионалов.

Играют ребята исключительно на общедоступных дворовых площадках Фото: Александр РОГОЗА

На первом этапе конкурса «Россия - Футбольная Страна» региональные федерации выбирали лучшие проекты, которые будут их представлять на следующем этапе.

Отметим, что Федерация футбола Московской области в номинации «Лучшая любительская лига» помимо ФЛП также включила в ТОП-3 Городскую футбольную лигу Коломны и Футбольную молодежную лигу (ФМЛ) городского округа Мытищи.

До 11 апреля продлится межрегиональный этап, его победители пробьются в национальный этап конкурса, итоги которого подведут уже в конце апреля. А итоговая церемония награждения победителей и призеров в разных номинациях состоится в перерыве финального матча Кубка России.

Лучший вратарь Фото: Александр РОГОЗА

КСТАТИ

Команду «Комсомольской Правды» сложно отнести в рамках Футбольной Лиги Подмосковья к безоговорочным лидерам, но победы тоже имеются. Например, наши журналисты однажды выигрывали Кубок Реутова ФЛП, в финальном матче одержав победу после драматичной серии пенальти. Корреспондент отдела телевидения «КП» Егор Арефьев был признан самым ценным игроком того турнира.