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Дом. Семья27 марта 2021 13:27

«Это была фатальная зима»: В Москве из-за снега и морозов погибли до 80% всех синиц

По словам орнитолога Вадима Мишина, маленькие птички могли выжить только там, где были кормушки
Семен ЕЛЕНИН
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По словам орнитолога Вадима Мишина, маленькие птички могли выжить только там, где были кормушки

Фото: Shutterstock

До 80% всех московских синиц погибли минувшей зимой из-за холода и бескормицы. Об этом орнитолог Вадим Мишин рассказал в интервью «Комсомольской Правде».

- Эта зима была очень суровой. Снег шел в январе, феврале, первой половине марта. Обильными снегопадами засыпало все травы-дикоросы с семенами, птицам остались семена только на деревьях - ольха, береза. Да, еще морозы были. Но если птица сыта, ей никакой холод не страшен. Проблема в том, что температура тела у тех же синиц - около 40 градусов, при этом очень быстрый метаболизм, нужно постоянно есть, чтобы поддерживать температуру тела в норме.

По словам Мишина, из-за проблем с кормовой базой в Москве и Подмосковье этой зимой погибли десятки тысяч синиц.

- Шансы выжить были только там, где человек проявил участие, расставлял кормушки, - объясняет специалист.

Впрочем, орнитолог отмечает, что катастрофой гибель такого количества синиц для природы столичного региона не станет.

- Природа не терпит пустоты. Гибель птиц - обычное явление для снежных и холодных зим. Значит, в этом году в кладках у синиц будет больше яиц. Если обычно это 2-3 яйца в гнезде, теперь - до пяти. Плодовитость увеличится, вид сам будет контролировать популяцию.

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