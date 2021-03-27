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Происшествия27 марта 2021 18:58

«Его просто выбросили в мусор»: В Подмосковье работники сортировки отходов нашли младенца

Следователь назначил судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы
Семен ЕЛЕНИН
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Машины-мусоровозы ездят по определенным маршрутам, опустошая мусорные баки, затем привозят собранное на КПО

Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники подмосковного комплекса по переработке отходов обнаружили новорожденного младенца. Страшная находка была сделана в пятницу, 26 марта, на сортировочной ленте КПО в Егорьевске.

- Следователем проведен осмотр и опрошены рабочие, планируется изъятие видео с камер, - рассказала старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области Ольга Врадий.

По словам источника в правоохранительных органах, перед следствием стоит непростая задача - понять, откуда могли привезти ту партию мусора, в которой был найден ребенок.

- Кто-то просто выбросил ребенка в мусор, - отметил источник. - Комплекс по переработке отходов в Егорьевске обслуживает сразу несколько довольно крупных городских округов. В этом списке помимо самого Егорьевска - Люберцы, Орехово-Зуево, Раменское, Воскресенск, Бронницы, Жуковский, Шатура и Рошаль. Машины-мусоровозы ездят по определенным маршрутам, опустошая мусорные баки, затем привозят собранное на КПО. Уже в самом комплексе отходы делятся на разные фракции.

На текущий момент следователь назначил судебно-медицинскую и молекулярно-генетическую экспертизы обнаруженного тела младенца. В том числе перед экспертами стоит вопрос, был ли ребенок еще жив, когда попал в мусорный бак.

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