Собянин: Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19

Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин
Фото: Алиса ТИТКО
Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. Список составлял международный аналитический центр StartupBlink, который специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.
- Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
В числе инновационных решений Москвы - искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V», которой в столице уже привились более 1 млн человек.
- Главное, что эти решения спасли тысячи жизней людей, - написал Сергей Собянин.
Рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусом - 2021
1. Сан-Франциско.
2. Нью-Йорк.
3. Москва.
4. Бостон.
5. Торонто.
6. Тель-Авив.
7. Лос-Анджелес.
8. Сеул.
9. Тайбэй.
10. Сан-Диего.
Аналитический центр StartupBlink еще в марте 2020 года создал глобальную карту инновационных решений, где фиксировались лучшие практики по борьбе с коронавирусом.
Карта до сих пор обновляется, в настоящее время в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, также сюда добавляют идеи по финансовой поддержке малого бизнеса и решения по восстановлению экономики.
Число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 941 192. В оперативном штабе напоминают, что при первых признаках ОРВИ лучше оставаться дома и вызвать врача.