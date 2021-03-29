Собянин: Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19

Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин Фото: Алиса ТИТКО

Москва вошла в ТОП-3 рейтинга инноваций по борьбе с COVID-19. Список составлял международный аналитический центр StartupBlink, который специализируется на исследованиях инновационных экосистем разных стран и городов мира.

- Вклад Москвы – 46 инновационных решений, которые помогли москвичам пережить эти трудные дни. Среди них – онлайн-школы «Фоксфорд» и «Учи.Ру», индекс самоизоляции и сервис Яндекса по доставке тестов на COVID-19, телемедицинские платформы, цифровые пропуска с QR-кодами и системы диагностики, - сообщил в личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

В числе инновационных решений Москвы - искусственный интеллект, применяемый для распознавания ковидной пневмонии, и вакцина «Спутник V», которой в столице уже привились более 1 млн человек.

- Главное, что эти решения спасли тысячи жизней людей, - написал Сергей Собянин.

Рейтинг инноваций по борьбе с коронавирусом - 2021

1. Сан-Франциско.

2. Нью-Йорк.

3. Москва.

4. Бостон.

5. Торонто.

6. Тель-Авив.

7. Лос-Анджелес.

8. Сеул.

9. Тайбэй.

10. Сан-Диего.

Аналитический центр StartupBlink еще в марте 2020 года создал глобальную карту инновационных решений, где фиксировались лучшие практики по борьбе с коронавирусом.

Карта до сих пор обновляется, в настоящее время в нее включено более 1300 инноваций из 40 стран по профилактике, диагностике и лечению коронавируса, также сюда добавляют идеи по финансовой поддержке малого бизнеса и решения по восстановлению экономики.

Число людей, вылечившихся от инфекции в Москве, увеличилось до 941 192. В оперативном штабе напоминают, что при первых признаках ОРВИ лучше оставаться дома и вызвать врача.