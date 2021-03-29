«Почувствовали весну»: видео с сурками, которые вышли из спячки, опубликовал московский зоопарк

Посмотреть на сурков можно на старой территории зоопарка

Мартовскую оттепель чувствует все живое. На предстоящей неделе будет +6…+8 градусов Цельсия. В Московском зоопарке начали просыпаться сурки. Первым встал самец по кличке Арчи. При этом зоологи отмечают, что в этом году животные заспались: все из-за холодной и снежной зимы. Те же московские сурки традиционно кажут нос уже в начале марта.

— Благодаря накопленным за лето жировым запасам животные могут проспать около пяти месяцев. В это время обменные процессы у них замедляются: снижается частота сердцебиения и дыхания, а температура тела падает до восьми градусов. Сурки очень чутко ощущают температуру наверху и выходят из подземного жилища только тогда, когда приходит потепление. Ближе к марту зоологи начали готовиться к пробуждению зверьков: убрали в вольере снег, положили солому, — говорит генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

В столичном зоосаду живут трое сурков: самец Арчи и две самки — Сара и Нагайна. Дамы еще спят. Обычно, из норы они вылезают на одну-две недели позже. И засыпают они раньше самца. Наши сурки вида байбак — степные. Американские — лесные. Поэтому в московском зоопарке грызуны не просыпаются на День сурка 2 февраля.

Пока Арчи снует по своим владениям: осторожничает, изучает, как изменился мир. Не прочь подставить мохнатую морду под солнечные лучи. Питается листьями салата и овощами. Более тяжелую пищу зверьку пока нельзя.

Посмотреть на сурков можно на старой территории зоопарка (взрослый билет 800 руб., до 18 лет вход свободный). Сурка можно увидеть в уличной части вольера в утренние часы и днем. Ориентир вольеры балтийских тюленей и венценосных журавлей. В начале апреля начнут просыпаться еноты, бурундуки, медведи и ежи. Из холодильных камер достанут тушканчиков — зверьки спят в специальных установках.