В Москве 9-классница наглоталась таблеток, чтобы похудеть к соревнованиям

Девочке очень повезло, что ей вовремя оказали медицинскую помощь Фото: Алексей БУЛАТОВ

Несколько дней назад в Детскую ГКБ №13 имени Н.Ф. Филатова скорая помощь доставила 15-летнюю девочку. Её состояние было тяжелым, медики поместили Юлю (имя изменено) в реанимационное отделение и стали разбираться, что с ней произошло. Оказалось, что скорую помощь домой вызвала мама девочки 47-летняя Татьяна (имя изменено), когда заметила, что с дочерью что-то не так. Юля с трудом держалась на ногах, выглядела очень болезненно и стремительно теряла вес.

— Несовершеннолетней был поставлен диагноз: острое медикаментозное отравление мочегонными препаратами. Со слов больной, она приняла 35 таблеток с целью похудения, — сообщил источник kp.ru.

Татьяна рассказала врачам, что её дочь очень хотела принять участие во Всероссийских соревнованиях по Мас-рестлингу. Это бесконтактный вид единоборства родом из Якутии. Его суть заключается в перетягивании палки двумя спортсменами. Они садятся друг напротив друга, упираются ступнями в специальную доску и по команде судьи стараются перетянуть соперника на свою сторону, или вырвать палку у него из рук. Мас-рестлинг сильно увлёк школьницу.

Турнир приближался, а девочке никак не удавалось сбросить несколько килограммов, чтобы выйти соревноваться в той весовой категории, где у неё будет больше шансов на победу. Диеты не давали нужного эффекта, и, школьница решила пойти на крайний шаг и прибегнуть к медикаментам. Порой так готовятся к соревнованиям профессиональные спортсмены, но Юля многократно превысила дозу препарата. Девочке очень повезло, что ей вовремя оказали медицинскую помощь.

О случившемся медики сообщили в полицию, теперь по факту отравления медикаментами там проводят проверку, дело взяли на контроль в Следственном комитете. После случившегося за семьёй девочки будет наблюдать. Полицейским так же предстоит выяснить, кто надоумил Юлю пить эти таблетки.

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