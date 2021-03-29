В Москве ищут двухметрового похитителя дамской сумочки Chanel за 250 тысяч рублей

Оперативники опросили пострадавшую и составили описание подозреваемого Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Нападение произошло в центре столицы несколько дней назад. Владелица известного бренда одежды 38-летняя Елена (имя изменено) возвращалась домой. Женщина припарковала свой Рендж Ровер и уже собиралась выходить из машины, как у пассажирской двери появился большой тёмный силуэт. Елена даже не успела ничего сделать, как на неё полетели осколки от разбитого окна. Женщина успела закрыть лицо руками. Когда она открыла глаза и осмотрела автомобиль, никого рядом уже не было, а с пассажирского сидения пропала её сумка. Она лишь успела заметить, как во дворы убегает очень высокий мужчина. Весь салон Рендж Ровера был в осколках. Елена нашла телефон, позвонила в полицию и рассказала о случившемся.

— Поступило сообщение, что неизвестное лицо путем разбития переднего пассажирского окна выхватило сумку Марки «Шанель» синего цвета стоимостью 250 000 рублей, в которой находились денежные средства в размере 25 000 рублей, косметичка и личные вещи заявительницы. Сумма ущерба устанавливается. — сообщил источник kp.ru

Оперативники опросили пострадавшую и составили описание подозреваемого, Это мужчина рост около 190 см, который был одет в черную длинную куртку с капюшоном. Теперь его разыскивает полиция.