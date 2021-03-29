В Новой Москве таксисты зарезали коллегу у рынка «Фуд Сити»

Сейчас оперативники разыскивают других участников конфликта. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Все произошло в ночь с пятницы на субботу, 27 марта. С рынка «Фуд Сити», который стоит рядом с улицей Адмирала Корнилова в Новой Москве, привезли несколько раненых. Трое мужчин — мигранты.

Пострадавшие участвовали в драке. Но не простые разборки кулаками: в ход шли ножи и травматические пистолеты. В итоге двое тяжело ранены, третий — 21-летний парень — скончался.

В соцсетях пошли гулять слухи: это разборки бизнеса. «Фуд Сити» — крупнейший оптово-розничный продовольственный центр в стране. Однако в полиции опровергли эту информацию. Все трое раненых работали в такси. К рынку они не имели отношения, просто сама «стрелка» состоялась неподалеку от комплекса.

— Сотрудниками полиции установлено, что между водителями на фоне личных неприязненных отношений возник конфликт. Они нанесли друг другу ранения, в том числе из травматического оружия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

Сейчас оперативники разыскивают других участников конфликта.