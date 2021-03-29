Какие слова помогают покупать

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В 2020 году многие из нас вынужденно начали отдавать предпочтение онлайн-покупкам и обслуживанию. В столице, не выходя из дома, через Интернет стали заказывать буквально все: начиная от продуктов питания и предметов первой необходимости, заканчивая садовым инвентарем и мебелью. Многие услуги также перешли в онлайн: дистанционное обучение, консультации, медицинская диагностика и многое другое.

В онлайн перетекла и реклама товаров и услуг. По данным МТС, сервисом самостоятельного продвижения в Сети МТС маркетолог московские предприниматели стали пользоваться в два раза чаще. В компании выяснили, какие объявления через этот сервис привлекают внимание потребителей больше всего, и какие слова в них чаще всего употребляются.

Оказалось, что в 78% успешных рекламных рассылок встречается предлог «без». Он, как правило, указывает на отсутствие каких-либо ограничений: например, без первого взноса, без дополнительной платы. На такую рекламу пользователи кликают чаще, чем на другие объявления.

Другим привлекательным словом стал глагол «узнайте». Он содержится в 72% успешных рассылок в формулировках «узнайте подробности», «узнайте условия».

Кроме того, важными для потребителей словами оказались «код» (встречалось в 63% успешных рассылок) и «бесплатная» (в 59% успешных рассылок). И это понятно: многие с удовольствием воспользуются промокодами, акциями, купонами и дополнительными бесплатными опциями, к примеру, доставки, консультации или диагностики. Доставка как услуга стала в 2020 году одной из самых востребованных, поэтому и само слово «доставка» встречалось также очень часто в успешных рекламных объявлениях – в 56% успешных рассылок.

Чаще всего таргетированную рекламу через сервис МТС Маркетолог запускали компании отраслевой и розничной торговли. Именно на них пришлась треть всех рекламных кампаний. Также рассылки делали строительные фирмы и автосервисы (15% от общего числа), транспортные, финансовые и страховые и IT-фирмы (по 8%). Оставшиеся 8% разделили между собой предприятия из других секторов (досуговые, спортивные, культурные и т.д.).