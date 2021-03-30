Замена счетчиков в Москве: Куда обращаться, сколько придётся потратить

Специалисты демонтируют старые счетчики - те, которые вышли из строя или у которых истёк срок поверки. Взамен ставят современные многотарифные приборы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В квартирах москвичей началась массовая замена электросчётчиков. А что с водосчетчиками? Их пока жильцы должны менять за свой счёт. Но мало кто знает, что необязательно это делать каждый год. В мэрии рассказали о замене счетчиков в Москве.

ЭЛЕКТРОСЧЁТЧИКИ

1. Кому меняют?

Во всех многоквартирных жилых домах столицы.

2. Нужно ли платить?

Замена для горожан бесплатна, поскольку с 1 июля 2020 года за организацию учета электричества в многоквартирных домах отвечает «Мосэнергосбыт».

«По новым требованиям с потребителя снимается ответственность за обслуживание и поверку приборов учета электричества, - уточнили в столичном управлении Роспотребнадзора. - Остается только обязанность следить за сохранностью прибора учета, если он установлен в его зоне ответственности. Например, в квартире или на земельном участке, где стоит частный дом».

3. Что делают?

Специалисты демонтируют старые счетчики - те, которые вышли из строя или у которых истёк срок поверки. Взамен ставят современные многотарифные приборы учёта, рассчитанные на 30 лет работы.

4. А если жильцы уже поменяли счетчик?

Если недавно поставили за свои деньги новый многотарифный электросчётчик, то сейчас можно отказаться от замены.

С вопросами обращайтесь в «Мосэнергосбыт» любым удобным способом:

- по телефону контактного центра +7 (499) 550-9-550;

- в личном кабинете на сайте или через мобильное приложение «Мой Мосэнергосбыт»;

- на почту info@mosenergosbyt.ru;

- через «Виртуальную приёмную» на сайте компании.

5. Как узнать дату замены?

Объявление об этом вывесят заранее:

- на стендах с объявлениями в подъездах и возле домов;

- на официальном сайте «Мосэнергосбыта» в разделе «Частным лицам/ Услуги»;

- в личном кабинете на сайте и мобильном приложении клиента «Мосэнергосбыта».

Тем, у кого электросчётчики стоят внутри квартир, предложат провести замену вечером и в выходные.

ВОДОСЧЕТЧИКИ

1. Кому меняют?

Тем, у кого после поверки счетчика выяснилось, что прибор сломался и показывает некорректные данные о расходе воды. Также замена нужна, если у счетчика истёк срок службы.

2. Нужно ли платить?

Жильцу придётся раскошелиться и на замену водосчетчика, и при необходимости потом на его поверку. Поскольку по правилам за квартирный прибор учёта воды отвечает собственник или наниматель жилья. Сумма зависит от выбранной фирмы-исполнителя. В среднем новый счётчик может обойтись в 3 - 5 тысяч рублей в зависимости от модели.

3. Что делают?

Счетчик воды в квартире можно заменить:

- самостоятельно. После этого обязательно надо обратиться в свою управляющую компанию для установки пломбы на счетчик и оформления акта ввода в эксплуатацию. Обратите внимание! Управляющая компания вправе отказать жильцу в регистрации прибора учёта, если по мнению ее специалистов, были нарушены технические требования во время замены счетчика;

- с помощью специализированной фирмы. Владелец квартиры может выбрать ее сам или через свою управляющую компанию. Компанию по установке счётчика можно проверить на официальном сайте Федеральной антимонопольной службы РФ в разделе «Реестр недобросовестных поставщиков».

После замены водомера сотрудник фирмы-исполнителя должен оформить акт ввода в эксплуатацию и другие документы. С этими бумагами нужно обратиться в управляющую компанию для подписания договора на расчеты по новому счетчику.

4. А если жильцы уже поменяли счетчик?

Нередко бывает так, что по телефону или через почтовые извещения от жителей требуют заменить водосчетчики. Причём «обрабатывают» даже тех, кто недавно поставил новый прибор учёта. Но такой рассылкой или обзвоном не занимаются ни управляющие компании, ни МФЦ, ни другие городские службы. Чаще всего этим грешат частные компании по установке приборов учёта. Они навязывают жильцам ненужные платные услуги. Например, вместо более дешевой поверки втюхивают дорогостоящую замену счетчика. Но и тут есть нюанс - по правилам менять или поверять прибор учёта каждые год - два не нужно.

5. Как узнать дату замены?

Прежде чем менять счетчик, нужно уточнить его срок службы и очередной поверки. Обычно бывает достаточно сделать контрольные замеры прибора учёта один раз примерно в 3 - 4 года в зависимости от модели. Эта услуга обойдётся всего в 800 - 1000 рублей в среднем за один счётчик.

Сроки поверки можно узнать:

- в своей квитанции на квартплату - в табличке для передачи данных за воду. Кроме даты следующей поверки, здесь обычно печатают номер прибора учета и предыдущие показания;

- в личном кабинете на mos.ru - при подаче показаний счётчиков нужно нажать знак «i» около номера прибора учёта;

- на «горячей линии» поверки водосчетчиков - (495) 539-59-00.

Срок службы прибора учёта можно узнать в его паспорте или у производителя. Для каждой модели на заводе-изготовителе указывают свой интервал работы. Эти даты также прописывают в акте ввода в эксплуатацию, который обычно выдают жильцу во время установки водомера в квартире.

Никакая замена счетчика не нужна, если:

- срок его эксплуатации пока не истек, а сам прибор исправен;

- дата поверки ещё не наступила;

- сделанная в срок поверка показала, что прибор работает корректно.