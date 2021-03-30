В Москве с 31 марта откроют пункты вакцинации в трех центрах "Мои документы"

У жителей города будет возможность сделать прививку от коронавируса без записи
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Выездные бригады вакцинации от коронавирусной инфекции начнут работать еще в трех центрах госуслуг "Мои документы".
- Более двух месяцев в Москве работают выездные бригады вакцинации от коронавируса в местах массового притяжения людей, в торговых центрах. Постоянная точка вакцинации от COVID-19 работает во флагманском офисе "Мои документы" ЦАО в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити" (Пресненская набережная, 2). Теперь работа выездных бригад вакцинации будет организованна и в других центрах госуслуг, - сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.
Москвичи смогут прийти оформить справки, паспорт, получить медицинский полис - решить свои житейские вопросы, а также сделать прививку от коронавируса. Для этого в отделениях будут работать выездные бригады врачей. С 31 марта они начнут работу в центрах госуслуг Северное Тушино и Южное Тушино (улица Василия Петушкова, д. 13), а также районов Дмитровский (улица Лобненская, дом 4А) и Ясенево (Новоясеневский проспект, 9).
- Сделать прививку в "Моих Документах" можно бесплатно и без предварительной записи, - уточнили в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в Москве.
Как делают прививку в выездных пунктах?
- вакцинацию проводят врачи городских поликлиник,
- пациенты предъявляют паспорт и полис ОМС (при наличии),
- заполняют анкету о возможных болезнях,
- проходят предварительный осмотр врачом,
- после прививки самочувствие пациентов контролируется в течение 30 минут,
- в целом, вакцинация занимает около 40 минут,
- после врач назначает дату для второго этапа вакцинации (через 21 день).
Где еще сделать прививку от коронавируса?
В одном из 100 прививочных пунктов в городских поликлиниках (адреса можно посмотреть на сайте mos.ru). Они работают ежедневно с 8.00 до 20.00, но нужна запись на портале Гослуслуги или на сайте мэрии.
Москвичи также имеют возможность привиться в частных медицинских клиниках. Город заключил соглашения с 85 клиниками - в них сама вакцина бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
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