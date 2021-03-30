CAS запретил проводить чемпионат мира по регби в России

Международный спортивный арбитраж заявил, что Россия не может проводить у себя крупные спортивные мероприятия

Федерация регби России подала заявку на проведение чемпионата мира по регби в 2027 году. В эфире программы «НеФантастика» Радио «Комсомольская правда» председатель правления Федерации регби Станислав Дружинин сообщил, что спортивный арбитражный суд не одобрил эту заявку.

- Чемпионат мира по регби – самое главное соревнование по этому виду спорта. Проходит он один раз в 4 года. Каждые 4 года определялась страна, которая будет проводить такой чемпионат», — пояснил Дружинин.

Он отметил, что этот турнир занимает третью строчку по популярности у смотрящих спортивные мероприятия.

- Смысл решения CAS звучит таким образом, что Российская Федерация не может принимать у себя в качестве организатора мероприятий Олимпиады, Кубки мира и чемпионаты мира. То есть это именно такие глобальные международные турниры, - рассказал Станислав Дружинин ведущему программы Владимиру Торину. - А если мы будем говорить о чемпионатах Европы, то мы в этом году будем проводить чемпионат Европы по регби-7, олимпийскому виду спорта, и среди юниоров, и другие международные соревнования. Мы говорим именно о таких масштабных мероприятиях, как Кубок мира, чемпионат мира, и не только по нашему виду спорта, но и по другим.