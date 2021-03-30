В Москве открылось инновационное производство имплантов и протезов

В столице запустили уникальное предприятие по созданию имплантов и протезов. Фото: Артем Геодакян/ТАСС

В столице запустили уникальное предприятие по созданию имплантов и протезов. Сегодня, 30 марта, мэр Москвы Сергей Собянин, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и министр труда и социальной защиты России Антон Котяков открыли производственную площадку ФГУП «ЦИТО» (Центр инновационных технологий в ортопедии) в Коптево на севере столицы.

«В Москве появилось первоклассное высокотехнологичное производство, без всякого сомнения, мирового уровня, - сказал Сергей Собянин. - Мы привыкли, что министерство промышленности вкладывает свои ресурсы в крупнейшие проекты в области космических технологий, самолетостроения, оборонной промышленности. Я очень благодарен министерству промышленности, министерствам труда, здравоохранения за этот уникальный проект. Казалось бы, маленькие изделия с низкой маржинальностью, с виду ничего из себя не представляющие, но это очень важный проект. Важный проект с точки зрения инноваций, технологий высочайшего уровня - с одной стороны. С другой стороны, это замена огромного потока импортной продукции. И самое главное - это создание первоклассных медицинских изделий для тысяч людей, которые попадают в страшную ситуацию с ампутацией ног, заменой суставов. Каждый год это более 10 тысяч сложнейших операций».

ЧТО СДЕЛАЛИ

Центр инновационных технологий в ортопедии («ЦИТО») считается одним из крупнейших российских производителей медицинской техники. Предприятие стало ответственным исполнителем флагманского проекта Минпромторга России по выпуску импортозамещающих медицинских изделий для травматологии, ортопедии и протезирования.

На площади более 11 тысяч квадратных метров разместили порядка 300 единиц современной техники:

- обрабатывающие центры;

- станки для модифицирования поверхности и нанесения функциональных покрытий;

- 3D-принтеры для изготовления индивидуальных имплантатов и протезно-ортопедических изделий и др.

Это позволило запустить производство полного технологического цикла - от первичной обработки полуфабрикатов до стерилизации и упаковки готовых медицинских изделий.

Специалисты могут создать импланты любой сложности, повышенной надежности и безопасности, что очень важно в травматологии и ортопедии. Эти изделия максимально полно восстанавливают социальную активность пациентов.

Здесь же в реабилитационном центре мультидисциплинарная команда врачей и специалистов (ортопеда, невролога, психолога, реабилитолога и протезиста. - Прим.) поможет правильно подобрать изделия и обучить пользоваться ими.

А В ЭТО ВРЕМЯ

С 1 мая 2021 года в столице запустят сервис «Новые возможности». Его курируют Департамент труда и социальной защиты населения, Департамент здравоохранения и Главное бюро медико-социальной экспертизы по Москве.

Услуги рассчитаны на индивидуальное сопровождение жителей трудоспособного возраста, перенесших ампутацию конечностей.

Сюда входят:

- персональное сопровождение человека от момента ампутации до оформления инвалидности;

- изготовление протеза;

- высокотехнологичный курс комплексной реабилитации.

За каждым пациентом будет следить междисциплинарная команда – эрготерапевты, реабилитологи, психологи, ортопеды, мануальные терапевты и специалисты по социальной и трудовой реабилитации. Инвалиду помогут сохранить прежнюю работу или максимально быстро найти подходящее рабочее место.

ЦИФРЫ

Сегодня среди жителей Москвы - более 1 миллиона человек с инвалидностью. Большинство из них - люди старшего поколения.

В 2020 году технические средства реабилитации, то есть протезы, импланты, бандажи и другие ортопедические изделия, получили 237,1 тысяч человек – 100% обратившихся.

За последние годы количество операций эндопротезирования суставов увеличилось почти в 10 раз – с 987 в 2010 году до 10 546 в 2019 году.

Большинство операций – порядка 75% - проводится для протезирования тазобедренного сустава.