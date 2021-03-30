Столичные предприятия поделились лучшим опытом экологической трансформации

Фото: mos.ru

В дискуссии приняли участие представители руководства города и заводов. Участники круглого стола «Может ли промышленность быть экологичной?» обсудили вопросы зеленой трансформации московской промышленности и инфраструктуры города, способы организации малоотходных производств, вопросы утилизации и вторичной переработки, а также современные инструменты зеленой экономики.

Каждое второе московское предприятие развивает проекты в области улучшения экологии и внедряет современные зеленые технологии в свое производство. К примеру, Московский НПЗ благодаря модернизации за 10 лет сократил воздействие на окружающую среду на 75%. Эта работа не остается незамеченной: за последние годы в столице значительно улучшилась экологическая ситуация, что подтверждается фактами – на днях Москва вошла в список 30 лучших столиц по качеству воздуха в мировом рейтинге за 2020 год, опередив Париж, Вену, Берлин.

По данным экспертов, сегодня 93% воздействия на окружающую среду в Москве приходятся на автомобильный транспорт и лишь 7% на предприятия. Но и модернизации столичной промышленности уделяется огромное внимание. экологические практики московских заводов считаются лучшими примерами устойчивого развития.

«Столичные предприятия — одни из лидеров по внедрению инновационных и природоохранных проектов в российской промышленности. В числе наиболее активных инноваторов в области экологических технологий — Московский НПЗ. Очень важно, чтобы лучшие экологические практики максимально широко внедрялись в отечественный промышленный сектор. В этом отношении круглый стол — прекрасная площадка, чтобы поделиться и перенять ценный опыт», — отметила заместитель руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики г. Москвы, статс-секретарь Анна Кузменко.

Представители Московского НПЗ в докладе рассказали, что предприятие на 80% обновило производственные мощности и на 75% сократило воздействие на окружающую среду. Самый современный в России комплекс переработки нефти «Евро+» заменил пять устаревших установок и при росте производства снизил влияние предприятия на атмосферный воздух. Биологические очистные сооружения «Биосфера» позволили достичь очистки воды до 99,9% и перехода на практически замкнутый цикл водопотребления. Современная система отгрузки с полностью герметичными процессами, при которых все отходящие пары возвращаются в производство, обеспечила дополнительную надежность поставок топлива для нужд города.

«Одна из важных задач модернизации Московского НПЗ — постоянный рост экологических характеристик предприятия. Благодаря современным природоохранным технологиям мы сокращаем расход энергоресурсов на производственные процессы и снижаем нагрузку на окружающую среду. А строгое соблюдение экологических норм находится под постоянным онлайн-контролем автоматизированных систем мониторинга», — резюмировал в своем докладе руководитель программы экологической модернизации Московского НПЗ Юрий Ерохин.