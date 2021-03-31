Здесь будет город-парк: в Москве продолжают обустраивать берега Яузы и Чермянки

Полностью 16-километровый отрезок набережной от МКАД до ВДНХ планируют обустроить в течение трёх лет. Фото: mos.ru

На уроке геометрии в школе эту грандиозную задачку можно было бы расписать так. Дано. Две древних узеньких речушки - Яуза и Чермянка. Берега, заросшие бурьяном и репейниками. Несколько застарелых парков и скверов, а также заброшенные территории, напоминающие промзоны. Найти. Способ всё это благоустроить, чтобы вдоль русел можно было гулять - не в резиновых сапогах по колено, а культурно (например, с детской коляской). Решение. Объединить все эти участки в единое зеленое пространство, снабдив удобными спусками к воде, спортивными и детскими площадками, велодорожками, кафе, кормовыми зонами для птиц и экологической тропой на сваях (между районами Отрадное и Южное Медведково). Это если кратко. Полностью 16-километровый отрезок от МКАД до ВДНХ планируют обустроить в течение трёх лет.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ, МАРШ

Ростокинский акведук издалека напоминает нечто монастырское, ветхозаветное. Хотя на самом деле это всего лишь мост (при этом памятник архитектуры).

Знаменитый Ростокинский акведук, построенный при Екатерине II. Фото: Павел КЛОКОВ

(Двести пятьдесят лет назад Москву охватила эпидемия чумы. Санитарные условия были почти средневековыми. И особенно это касалось чистой питьевой воды, которой страшно не хватало. В итоге решили протянуть самотёчный водопровод к Мытищинским ключам. Из пяти акведуков, которые были построены, сохранился самый крупный - Ростокинский. В советское время его переоборудовали в опору для теплотрассы, а уже в наше время в пешеходный мост).

От него-то мы наш путь и начнём.

Вообще пройти за один раз 16 км не так-то и легко. А потому, скорее всего, народ будет гулять короткими отрезками. Например, возле собственного дома. При этом на велосипеде такое расстояние можно преодолеть за час. С учетом остановок, кофепития и фотосессии, за два.

Парк «Акведук» напоминает сейчас провинциальный скверик с огромными талыми лужами и стаями уток, облюбовавших грязноватую пойму. Никаких, как говорится, излишеств. Несколько скамеек. Детская площадка. Собственно, сам акведук. И неприметный памятник в честь 400-летия освобождения Москвы Мининым и Пожарским. Благоустраивать этот парк начнут в следующем году (срок окончания работ - 2023).

- Мы видели картинки проекта в интернете, - рассказали «КП» две местные жительницы Ольга и Мария. - Выглядят они очень заманчиво. Даже каток будет.

Но мы уже тем временем минуем автомобильный мост на проспекте Мира и оказываемся в парке спорта (рядом со школой.имени Ивана Докукина). Впечатления от участка примерно те же самые. Незатейливый минимализм (дугообразный мостик над Яузой, хоккейная коробка, березки). Здесь берег реки облагородят чуть дальше - в районе Ростокинской камвольно-отделочной фабрики, который выглядит сейчас, мягко говоря, непрезентабельно. Мусор, сорняки, грязь. Остатки отяжелевшего снега, заминированные собачками.

Дальше - парк «Сад будущего», живописный даже сейчас, в марте. Когда-то здесь была усадьба, принадлежавшая Хованским. Леоновский прудик, в котором рыбачили князья, в эти дни до сих пор остаётся замёрзшим. Эта территория также станет частью будущего прогулочного пространства.

ТАМ ПОЛЯНКА - И ЧЕРМЯНКА ПРОТЕКАЕТ ВДОЛЬ ОГРАД

Тут, на улице Вильгельма Пика, видимо, придётся нарисовать «зебру», потому как до ближайшего перехода 250 метров. Большинство прохожих не желают пилить в такую даль и перебегают дорогу в неположенном месте. Минута - и вы уже в Леоновской роще. Она хороша своей первозданностью. Идёшь как будто по перелеску где-нибудь в Подмосковье (вдоль всё той же Яузы). Рыбаки сидят повсеместно. Говорят, что плотвичка и окуньки в этих местах в порядке вещей. Щука тоже есть - клюёт лучше всего на воблер (специальная твердотелая приманка).

Но нам нужно следовать дальше. На север. В сторону МКАД.

В районе проезда Серебрякова конкретно сейчас не до прогулок. Всё перерыто. Строят эстакаду (в рамках участка Северо-Восточной хорды). Но ничего. Метров восемьсот пешочком - вокруг - и вы снова в зеленой зоне. На этот раз это сквер, прилегающий к Лазоревому проезду. И сразу за ним парк «Свиблово», обустроенный, с велодорожками, кофейным киоском, бесплатным чистым туалетом, деревянным настилом, своими утиными войсками и скамеечками.

Позади уже пять км пути. И минус двести килокалорий (примерно).

Дальше поворот налево - через мост . И перед вами тот самый лесопарк, который начали переделывать уже сейчас. Многие участки огорожены строительной сеткой. На них написано - «Благоустройство поймы р. Чермянка в рамках единого рекреационного пространства «Парк Яуза». Кучи песка, пластиковые колодцы, трубы, щебень. Пойму от улицы Декабристов до улицы Мусоргского благоустроят в 2022-2023 гг. А от улицы Мусоргского до проезда Дежнёва уже в этом. В планах - удобные дорожки для прогулок, хоккейная коробка, теннисные корты, тренажеры, площадка для стритбола и многое другое. Честно говоря, смотришь на всю эту глиняную кашу и не веришь, что уже в этом году здесь будет город-сад. Точнее, парк-сад.

Рыбаки вдоль Чермянки и Яузы сидят повсеместно. Фото: Павел КЛОКОВ

Кстати, однажды он прославился на всю Россию-матушку. И виной тому скандальные арт-объекты, установленные на этой территории. А именно - плетёная лоза, насаженная на брёвна. В Сети эти фигуры как увидели, сразу обидно прозвали кишечником, хотя создатель композиции художник Николай Полисский объяснил «КП» и её читателям, что это не что иное как верши (старинные рыболовные снасти). А руководитель местной управы вообще заявил, что с ним установку этой диковинки никто не согласовывал и, по сути, сделали это втихаря. Как бы то ни было, лоза на палках и ныне там. Строители, разрывшие полпарка, странные арт-объекты обходят стороной.

Вот на такие арт-объекты, как этот, интернет-общественность пять лет назад и обрушилась, однако те и поныне там. Фото: Павел КЛОКОВ

Также в этом году берега Чермянки преобразятся вдоль Юрловского проезда до улицы Молодцова. Фишкой этого отрезка станет эколого-просветительский центр. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин пояснил в своём блоге, что это «первая интерактивная площадка, посвящённая изучению профессий будущего в сфере экологии». Ни много ни мало.

Проект будущего благоустройства парка. Фото: mos.ru

Как мы уже упомянули выше, в парке Яуза появится экотропа. Её намётки в виде металлического каркаса можно увидеть уже сейчас. Только если вам так любопытно, обувайте резиновые сапоги. Иначе увязнете.

Будущая экологическая тропа вдоль реки Чермянка. Фото: Павел КЛОКОВ

Экологическая тропа будет проходить по обоим берегам Чермянки и, соответственно, кое-где появятся мостики. Они, как замечают авторы проекта, станут наиболее коротким и удобным путем между жилыми массивами Отрадного и Южного Медведкова.

В дальнейшем благоустройство продолжится. Речь идёт о 2022 и 2023 годах. И пойме Чермянки вдоль улицы Плещеева до улицы Широкой, а также пойме Яузы вдоль улицы Сухонская, вдоль Олонецкого проезда, от улицы Широкой до улицы Енисейской и вдоль улицы Северодвинской.

Дальше уже МКАД и Московская область.

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