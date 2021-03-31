Полиция проверяет жильцов известного дома за флаг ЛГБТ в окне

Кто-то вывесил в Москве на всеобщее обозрение символику сексуальных меньшинств. Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию позвонил возмущенный гражданин. Он рассказал, что собирался выпить кофе, любуясь из своего окна видами исторического центра Москвы. Но распахнув занавески, увидел в окне напротив символику сексуальных меньшинств. От этой картины его настроение резко испортилось а желание пить кофе и вовсе куда-то пропало. Тогда он схватил телефон и позвонил полицию.

— У нас вообще-то существует закон, который запрещает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Тут много молодёжи гуляет постоянно, кафе всякие на каждом углу, родители с детьми ходят. Всё это могут увидеть, надо оштрафовать тех, кто это в окне повесил, — возмущался звонивший в трубку

Ко всему прочему, дом, в котором вывесили символы носит гордое звание объекта культурного наследия. Перечислив все весомые аргументы, мужчина просил полицию как можно скорее разобраться в ситуации и прекратить беспредел. Вскоре на указанный адрес был направлен наряд полиции.

— Информация подтвердилась, по адресу улица Покровка, дом 7/9, на окне неустановленной квартиры был вывешен флаг с символикой "ЛГБТ", — сообщил источник kp.ru.

Полицейским не сразу удалось определить номер квартиры, в которой находится это окно. Всё дело в том, что дом кооператива "Военный строитель" построен в стиле конструктивизма и внутри довольно сложно устроен. Поэтому оперативники потратили немало времени, опрашивая соседей и пытаясь выяснить, как попасть в нужный подъезд. Но даже, когда номер квартиры стал им известен, раскрыть тайну окна всё равно не удалось. Дверь никто не открыл. Но на этом полицейские не остановятся, сейчас по данному факту проводится проверка, оперативники выясняют личности жильцов, чтобы их опросить.

Жилой дом кооператива «Военный строитель» был построен в 1930 году и имеет статус объекта культурного наследия. Раньше на этом месте находились владения дворянского рода Пашковых. На первом этаже этого дома располагались редакции газет «Красная звезда» и «Боевая подготовка», а в одной из квартир жила возлюбленная Бориса Пастернака — Ольга Ивинская.