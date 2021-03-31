В Москве теперь можно заказать фирменные стейки из Яндекс.Лавки

Говядина — один из трех самых популярных видов мяса среди пользователей приложения Яндекс.Лавка. Согласно внутренней статистике сервиса, два из трех покупателей говядины останавливают свой выбор на стейках. Теперь на виртуальных полках приложения в Москве доступны новые продукты — стейки и мясо для запекания под маркой «Из Лавки».

Поставщиком продукции стал бренд «Праймбиф». Он специализируется на выпуске мраморной говядины. Для этого на фермах предприятия выращивают бычков породы Black Angus (еще одно название — абердин-ангус). Мясо поставляют из экологически чистых регионов России — Воронежской и Калужской областей.

Сочный «Вегас» и нежный «Флэт Айрон»

Можно выбрать из двух видов стейков. «Вегас» отличается мягкостью и сочностью. Подойдет для тартара, карпаччо, плова и рубленого бифштекса. Второй, «Флэт Айрон» — вырезка из лопатки абердин-ангус. Это нежное мясо, которое рекомендуют готовить до средней прожарки (medium rare). Стейки можно приготовить на гриле, сковороде или запечь в духовке.

Отдельная позиция — мясо для запекания «Рамп». Это отруб с бедра бычка. Оптимально для ростбифа, пастрами, гуляша или для фарша.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Как добиваются мраморности говядины

Стейки и мясо для запекания «Из Лавки» имеют высшую степень мраморности — Choice+ и Prime. Чтобы ее получить, нужно растить бычков в условиях благоприятной экологии и строго следить за их питанием. В диете животных смесь на основе влажной кукурузы. Такой рацион поддерживают около 180 дней.

На вкусе сказывается и способ вызревания мяса. Когда мы покупаем стейк, он упакован в вакуум. Это делается не только ради сохранения свежести. Такой способ вызревания называется влажным. При температуре хранения 4 градуса Цельсия (допустима погрешность в 2 градуса) стейк в вакууме набирает сочность, аромат и особый вкус.

Стейки «Из Лавки» уже можно заказать в Москве и Нижнем Новгороде, а скоро они появятся и в Санкт-Петербурге.