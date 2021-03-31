Поставки удобрений российским аграриям растут

По данным Минсельхоза России на конец марта текущего года, запасы минеральных удобрений у сельхозпроизводителей выросли на 23,4% до 2,27 млн тонн. Это уже сейчас в значительной степени покрывает годовые потребности российского АПК в минеральных удобрениях на весь 2021 год в объеме 4,5 млн тонн. Кроме того, наши аграрии дополнительно получили значительный объем отечественных удобрений от российских производителей, сообщает Российская ассоциация производителей удобрений (РАПУ), в которую входят ФосАгро, ЕвроХим, Акрон и другие компании.

Как было отмечено на очередном заседании оперативного штаба в Минсельхозе России, ведомство разработало и направило в регионы план по дальнейшему увеличению приобретения отечественными аграриями минеральных удобрений до 2025 года.