Власти Москвы назвали число заболевших ковидом после вакцинации

По данным московской мэрии, на начало марта в Москве прививку от ковида сделали свыше 700 тысяч человек. Фото: Артем КИЛЬКИН

Около 1000 жителей Москвы, которые прошли вакцинацию от ковида, позже заразились коронавирусом. Это 0,1% от всех пациентов, которые сделали укол «Спутником V» в столице.

Данные по заболевшим взяли из единой цифровой платформы здравоохранения. Всем вакцинированным предлагают вести онлайн-дневник наблюдений. В нем можно сообщить, что ты заболел. Также данные для статистики могут передавать учреждения здравоохранения, куда обращаются за медпомощью.

— Из числа всех вакцинированных пациентов, у кого после прививки вторым компонентом прошло более двух недель, заболели коронавирусом всего около 1000 человек, что составляет около одной десятой процента, — сообщили в пресс-службе Комплекса социального развития Москвы.

В ведомстве уточнили, что 76% заразившихся переносят болезнь бессимптомно или в легкой форме. По данным московской мэрии, на начало марта в Москве прививку от ковида сделали свыше 700 тысяч человек. Согласно данным о числе заболевших после вакцинации, на конец месяца привившихся уже около 1 млн.

Иммунитет от коронавируса формируется после введения первого компонента вакцины «Спутник V». Второй компонент укрепляет защиту организма. Максимальный эффект от действия вакцины достигается через 21 день после двух прививок.

До этого времени нужно продолжать соблюдать меры предосторожности: дистанция, маска, перчатки. Отказываться от них не рекомендуют и после, так как иммунитет формируется индивидуально и вакцинированный пациент все еще может заразиться. Однако в этом случае болезнь с большей вероятностью протекает в легкой форме.

В Москве работают около 100 пунктов вакцинации в поликлиниках. Прививки там делают по предварительной записи через личный кабинет на «Госуслугах Москвы» или в приложении ЕМИАС. Сделать прививку от ковида можно в десятках ТРК Москвы при которых открыты мобильные пункты — принимают без записи. 59 частных клиник Москвы также проводят вакцинацию, но берут плату за работу медсестры и осмотр терапевта.