Дом «Мытищинского Рэмбо» выстроен как боевое укрепление с подземным ходом

Комната в доме в коттеджном поселке "Новые Вешки", где 30 марта забаррикадировался Владимир Барданов и открыл стрельбу по сотрудникам силовых структур. Фото: СК РФ

В истории «мытищинского Рэмбо», который почти 10 часов отстреливался от спецназа, остаются два больших вопроса. Первый - почему 61-летний Владимир Барданов много-много раз отказывался сложить оружие, даже когда стало ясно, что для него все закончится очень печально? Второй - откуда он взял столько оружия, что на роту солдат хватит? Сайт kp.ru ранее опубликовал подробный разбор фотографий из особняка пенсионера в подмосковных Вешках - автоматы, пистолеты, пулеметы и сотни ящиков патронов к ним.

Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин назвал трехэтажный особняк Барданова домом-крепостью.

- Не знаю, для чего этот дом изначально строился, но спецназовцы, едва войдя в здание, сразу сказали: он серьезно укреплен и грамотно выстроен - вся лестничная площадка будто специально сделана так, что простреливается сверху, - заявил Грибакин в эфире Первого канала.

Еще одно громкое признание сделала Элина Мазур, давняя знакомая Владимира Барданова.

- Это человек был боец, - заявила женщина в эфире программы «Пусть говорят». - И у него была мечта еще с 2000-х годов. Он хотел собрать свою частную военную компанию. Он собирался это лицензировать.

У экспертов такое заявление, конечно, вызвало оторопь. То есть, по этой логике получается, что всю эту гору оружия, что нашли у Бурданова в Вешках, мужчина собирал для собственной ЧВК?! Звучит странно. Лицензируй не лицензируй, а реальное боевое оружие на территории России разрешено иметь на вооружении только силовым ведомствам и спецслужбам…

Тем не менее еще один знакомый погибшего пенсионера подтвердил гипотезу об изначальной стройке загородного дома в качестве укрепления.

- Дом в Вешках строился по индивидуальному проекту еще лет 15-20 назад, - рассказал «Комсомольской Правде» наш собеседник. - Да, в нем очень серьезно отнеслись к вопросам безопасности семьи Владимира Барданова. Мне известно, в частности, что под домом был сделан подземный ход, который выходил за границы участка. Это точно было сделано. Но я не знаю, в каком состоянии этот ход находился в последние годы.

Похоже, загадочная история погибшего Владимира Барданова, которого в соцсетях прозвали «мытищинским Рэмбо», подбрасывает нам все новые и новые вопросы.

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В доме 61-летнего Владимира Барданова кипят следственные действия. Пенсионер, который начинал фарцовщиком, был фигурантом уголовных дел, владел чопами и сдавал недвижимость, превратил свой роскошный особняк в крепость. Штурмовать ее восемь часов пытались три отряда спецназа. В итоге дом загорелся, а Барданов погиб в огне (подробности)